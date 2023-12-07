أخبار الاقتصاد اليوم: صندوق النقد يحدد موعد استكمال محادثات زيادة القرض لمصر.. وارتفاع أسعار السكر بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

صندوق النقد، حددت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض المقدم من الصندوق لمصر.



وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

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مناقشات قرض صندوق النقد الدولي

وأضافت: "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية".

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة".

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد، والذي كان يصل سعره الرسمي إلى 27 جنيها.

سعر السكر اليوم الخميس

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق، حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام بعض المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي والتي تشهد ازدحاما شديدا.

وزير التموين: سبب أزمة السكر تحرك سعر الدولار بالسوق الموازي لـ51 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر.

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تشهد أسعار سلعة الأرز اليوم الخميس 7-12-2023، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي.

أسعار الأرز اليوم الخميس

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز الشعير

وسجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض سعر الصويا وارتفاع القمح بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، للمتابعة من هنا .

142 ألف عملية تداول بختام حركة البورصة المصرية اليوم

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 142 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم، كما خسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

زيادة جديدة في أسعار السيارات النص نقل خلال ديسمبر

تواصل أسعار سيارات النص نقل الزيادة المستمرة خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بسبب كثرة الطلب عليها، حيث أعلن وكيل سيارات دفسك عن زيادات جديدة في أسعار سيارات جلوري بنحو 50 ألف جنيه، واختفاء سيارات الفان من السوق المحلى وعدم توفيرها في المعارض المصرية.

أسعار البيك أب C31 وK01S

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات البيك أب C31 وK01S، فى السوق المصرى بعد الزيادات الجديدة التى حددتها الشركة على أسعار السيارات وهر كالتالى:-

أهمها حل مشكلة سعر الصرف، أستاذ اقتصاد يضع أبرز الحلول لمشكلة الدولار

يراقب الجميع وبشكل خاص المستثمرين بالأسواق المحلية تطورات الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، خاصة بعد زيادة حدة الصراعات القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي لها عامل كبير في عزوف العديد من المستثمرين عن أسواق المنطقة، بحثا عن الجو الاستثماري المناسب، حيث تسعى الحكومة للبحث عن حلول دائمة على المدى البعيد للتخلص من أزمة الدولار التي يواجهها السوق المحلي، والتي تعد هي المشكلة الأولى لزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

حل مشكلة سعر الصرف

أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من إيجاد حل لمشكلة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي تعد هي السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم وتفاقم أزمة الدولار، والتي وصلت إلى معدلات كبيرة خلال الوقت الحالي، مما أثر على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة.