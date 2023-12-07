زيادة جديدة في أسعار السيارات النص نقل خلال ديسمبر

تواصل أسعار سيارات النص نقل الزيادة المستمرة خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بسبب كثرة الطلب عليها، حيث أعلن وكيل سيارات دفسك عن زيادات جديدة في أسعار سيارات جلوري بنحو 50 ألف جنيه، واختفاء سيارات الفان من السوق المحلى وعدم توفيرها في المعارض المصرية.

أسعار البيك أب C31 وK01S

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات البيك أب C31 وK01S، فى السوق المصرى بعد الزيادات الجديدة التى حددتها الشركة على أسعار السيارات وهر كالتالى:-

Advertisements



C31 طارة عادية بسعر 450 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

C31 طارة باور بسعر 460 ألف جنيه بدلًا 410 آلاف جنيه بنفس السعر بزيادة 50 ألف جنيه.

K01S بسعر 289.900 ألف بنفس السعر السابق.

زيادة سعر جلوري 330S موديل 2022

أول فئة هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بسعر 590 ألف جنيه بدون تغيير.

ثاني فئة هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 620 ألف جنيه بدون تغيير.

ثالث فئة هاي لاين غاز 640 ألف جنيه بدلًا من 610 آلاف جنيه بدون تغيير.

رابع فئة توب لاين مانيوال 625 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

خامس فئة توب لاين غاز بسعر 645 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

أسعار إيجل برو موديل 2022



أول فئة فرش أسود مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.

ثاني فئة فرش أحمر مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.

ايجل 580 موديل 2022



أول فئة كمفورت غير متوفرة.

ثاني فئة لاكشري غير متوفرة.

أسعار جلوري فان



1240 سي سي غير متوفرة.

هاي لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

توب لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

دفسك C35 غير متوفرة