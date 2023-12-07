أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

استاد الإسكندرية، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور على صفحة استاد الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعلن تأجير قاعة داخل الاستاد بإمكانيات كبيرة مقابل 100 جنيه للساعة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ استاد الإسكندرية: إنه في إطار المشاركة المجتمعية يعلن استاد الإسكندرية الدولي عن وجود قاعة متاحة للإيجار بالساعة لجميع الاحتياجات حيث تبلغ قيمة الإيجار 100 جنيه للساعة، مقابل تأجير القاعة بالكامل، رغم أن القاعة تحتوي على 12 جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت، شاشة تليفزيون، مكيفة بالكامل، وبها دورات مياه خاصة.

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قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

وفور نشر الأمر على صفحة استاد الإسكندرية، أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، الذين وصفوا المبلغ مقابل الإيجار بالزهيد على الإمكانيات الكبيرة للقاعة التي تتواجد في واحد من أعرق استادات مصر وأفريقيا.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

“فيتو” تواصلت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وصف تأجير قاعة استاد الإسكندرية بأنه “شيء محترم” يأتي في إطار المشاركة المجتمعية وتنمية موارد الاستاد.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

وعن الانتقادات بضعف المقابل المادي لتأجير القاعة مقابل إمكاناتها، قال وزير الشباب والرياضة: “بداية فقط.. وكمكان حكومي من الممكن بعد ذلك التسويق يزيد ويتضاعف المقابل”.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

المطبخ الخيري بنادي اتحاد شمال سيناء للأشقاء الفلسطينيين

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إعداد وتجهيز مطبخ خيري بنادي اتحاد شمال سيناء لتجهيز الطعام للعالقين الفلسطينيين بالمنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء، خطوة مهمة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين العالقين.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أن المطبخ الخيري بنادي اتحاد شمال سيناء أعدته اللجنة العليا للقوافل الشاملة بوزارة الشباب والرياضة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

وأكد أشرف صبحي أن هذا الأمر يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، استمرارًا للدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.

قاعة استاد الإسكندرية العريق المعروضة للإيجار، فيتو

وتابع: “المطبخ الخيري يشهد توفير جميع الأدوات المطبخية اللازمة وتوزيع جميع المواد الغذائية الخام، بما يضمن استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري وكافة أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة”.

الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادٍ روتاري للصم وضعاف السمع

من ناحية أخرى، أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد، لحضور حفل إطلاق أول نادٍ روتاري للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ أيمن نزيه محافظ الروتاري.

الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادٍ روتاري للصم وضعاف السمع



في كلمته، نقل الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ترحيب وتحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف، لكافة أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات، حيث إن لوزارة لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تابع حداد: "الدكتور أشرف صبحي يؤكد دومًا دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".



وأضاف: الوزير يوجه بضرورة أن تكون برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.