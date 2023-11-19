الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

رغم الأمطار، استاد الإسكندرية: مباراة سيدات مصر والكونغو في موعدها (صور)

استاد الإسكندرية،فيتو
استاد الإسكندرية،فيتو

أعلن أستاد الإسكندرية الدولي، عن انهاء استعدادتها لاستقبال مباراة منتخبي مصر والكونغو للسيدات تحت 20 عامًا في الخامسة من مساء اليوم بتصفيات كأس العالم 2024 لكرة القدم، وذلك رغم الأمطار الغزيرة التي تتساقط علي الإسكندرية منذ الصباح الباكر. 

وأكد مسئولي الاستاد، ان المباراة ستقام في موعدها ولا يوجد أي قرار بتأجليها حتي الآن  بسبب سوء الاحوال الجوية التي تضرب المحافظة  وأنه لم تضرر أرضية الملعب بالامطار. 

وأوضح استاد الإسكندرية، إنه جري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاقامة المباراة مع استمرار سوء الاحوال الجوية المستمر منذ صباح اليوم.

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غرفة عمليات الآثار 

اعلن محمد متولي مدير اثار الإسكندرية، عن تفعيل غرفه العمليات لمنطقة اثار الاسكندريه
.، وذلك  بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية وفى ضوء بيان الارصاد الجوية من تعرض البلاد لنوات شتوية اعتبارا من اليوم الاحد.

 وجاءت اللجنه برئاسة أ محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه وعضوية  مديري ومديري عموم المناطق الأثرية   المهندسين  بقطاع المشروعات بالاسكندريه ومدير عام الترميم والسادة اخصائي الترميم بالمنطقة ومسئول امن الاسكندريه

 

 

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