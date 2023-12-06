تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ مركز المراقبة والتحكم في كافة استادات بدولة قطر، وذلك في إطار زيارته للدوحة؛ برفقة عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز المراقبة والتحكم استكمالا للنهضة الرياضية التي شهدتها دولة قطر في إطار استعدادها لاستضافة المونديال السابق، مشيدًا بمستوى المركز، والذي يعتبر من أحدث المراكز في العالم، مؤكدًا أن مصر تستفيد من الخبرات القطرية في مجال استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

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أشرف صبحي يتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات بدولة قطر، فيتو

ووجه أشرف صبحي بضرورة العمل على الاستفادة من تجربة قطر في مجال استضافة البطولات الرياضية، والاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال استضافة البطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية تحتية رياضية متطورة، وإمكانات كبيرة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

أشرف صبحي يتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات بدولة قطر، فيتو

وخلال الزيارة، استمع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى شرح من مسؤولي المركز حول آلية عمل المركز، والتقنيات المستخدمة فيه، وكيفية التحكم في كافة الاستادات في قطر من خلال المركز.

أشرف صبحي يتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات بدولة قطر، فيتو

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ معمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار زيارة الوزير للدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

قال الدكتور أشرف صبحي: نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل علي توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الرياضة في مصر تلقى دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو

وأكد الوزير على تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاءت زيارة الوزير إلى معمل المنشطات بحضور عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، عبد العزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.