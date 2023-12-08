12 مسلسلا عن الصعيد هزوا مشاعر المصريين، ذئاب الجبل وشيخ العرب همام أبرزها و"العودة" آخرها

تعتبر المسلسلات الصعيدية من أبرز أنواع المسلسلات التي تلقى اهتمام كبير من قبل الجمهور، ولا يزال هناك عدد من الأعمال الناجحة التي تناقش موضوعات من قلب صعيد مصر، وآخرها مسلسل العودة الذي يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان شريف سلامة.

وقبل مسلسل العودة، زخر تاريخ الدراما التليفزيونية بأعمال عديدة من صعيد مصر، ومن أبرز هذه الأعمال الناجحة التي يمكن أن يطلق عليها “دراما صعيدية”:

مسلسل ذئاب الجبل

مسلسل إنتاج عام ١٩٩٣، وتدور أحداثه في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة هوارة التي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها الشيخ بدار بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، مما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف محمد صفاء عامر، ومن بطولة عبد الله غيث، سماح أنور، أحمد عبد العزيز، شريف منير، وائل نور، عبد الله محمود.

مسلسل الوتد

مسلسل الوتد إنتاج عام ١٩٩٦، وتدور أحداث المسلسل حول فاطمة تعلبة، أم صعيدية ترغب في استقرار عائلتها، تتدخل الأم في جميع اختيارات أولادها المختلفة للحفاظ على وحدة البيت، كما تحاول هذه الأم توسعة ممتلكات وأراضي العائلة.

المسلسل من إخراج أحمد النحاس، وتأليف خيري شلبي، وبطولة هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، هالة فاخر، عبد الله محمود، حنان ترك.

مسلسل الضوء الشارد

مسلسل تم عرضه عام 1998، وتدور القصة حول الصراع الطبقي بين طبقة الإقطاعيين القدامى متمثلة في عائلة العزايزة وطبقة الملاك الجدد متمثلة في عائلة السوالم، ويلجأ السوالم إلى طرق غير شرعية للحصول على المال لمنافسة العزايزة على كرسي مجلس الشعب الذي كان حكرًا على العزايزة.

المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد صفاء عامر، وبطولة ممدوح عبد العليم، سميحة أيوب، محمد رياض، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، أمين هاشم.

مسلسل الليل وآخره

مسلسل الليل وآخره من إنتاج عام ٢٠٠٣، ودارت أحداث المسلسل حول (رحيم المنشاوي) الرجل الصعيدي العصامي الذي يقع في حب (حسنات) المغنية، وعندما عرض الزواج بها على إخوته رفضوا، لكي يتمكنوا من المحافظة على مكانتهم الإجتماعية، فيقرر حرمانهم من ميراث أبيهم، وتتصاعد الأحداث.

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المسلسل من إخراج رباب حسين، ومن تأليف محمد جلال عبد القوي، ومن بطولة يحيى الفخراني، هدى سلطان، نرمين الفقي، سعاد نصر، إبراهيم يسري، طارق لطفي.

مسلسل أفراح إبليس

الجزء الأول من المسلسل عرض عام 2009، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان، عبلة كامل، أحمد سعيد عبد الغني، ريهام عبد الغفور، أحمد صفوت، آيتن عامر وسماح السعيد، ودارت أحداثه حول همام رجل الأعمال الصعيدي، الذي يقع في غرام الخادمة دهب بعدما أحضرتها زوجته جملات لتعطف عليها، وفي نفس الوقت يحاول السيطرة على تجارة الحديد من خلال علاقاته بشخصيات مهمة في القاهرة، وتتصاعد الأحداث.

مسلسل الرحايا

مسلسل الرحايا من إنتاج عام ٢٠٠٩، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يمتلك المال والسلطة يدعى محمد أبو دياب (نور الشريف) محبوب من أهل بلدته الذين يعيشون تحت إمرته لكنه يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه.

المسلسل من إخراج حسني صالح، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن بطولة نور الشريف، سوسن بدر، لطفي لبيب، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، فريدة سيف النصر.

شيخ العرب همام

مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٠ دارت أحداثه حول شيخ العرب همام بن يوسف، كبير قبيلة الهوارة، وهو الرجل الذي يملك الأراضي من المنيا إلى أسوان، وتتناول الأحداث الصراعات بين القبائل في صعيد مصر، وتتطرق لقدرات الزعامة لدى الشيخ همام والذي استطاع جمع قبائل الصعيد تحت لوائه، بالإضافة لعلاقته بدولة المماليك.

المسلسل من إخراج حسني صالح وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن بطولة يحيى الفخراني، صابرين، ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغني، عزت أبو عوف، عمر الحريري.

مسلسل مملكة الجبل

مسلسل إنتاج عام ٢٠١٠، وتدور أحداث المسلسل حول (مناع) الوحيد الذي يملك شهادة ميلاد وبطاقة شخصية ومتعلم من بين أهالي (نجع الجبل) حيث كان نصيبه أن تلده أمه في أحد مستشفيات (قنا) أثناء زيارة ضريح الشيخ عبد الرحيم القناوي، ويكتشف أهل بلدته مقبرة أثرية ويحاولون كشف لغز تلك المقبرة.

المسلسل من إخراج مجدي أحمد علي، وتأليف سلامة حمودة، وبطولة عمرو سعد، ريم البارودي، محمد نجاتي، حلمي فودة، شادي خفاجة، أحمد بدير.

مسلسل سلسال الدم

دارت أحداث الموسم الأول من مسلسل سلسال الدم والذي انطلق في ٢٠١٣ حول امرأة صعيدية تفقد زوجها بعد أن يتعرض للقتل على يد عمدة البلدة التي تعيش فيها، وعلى الرغم من أنها تصبح امرأة أرملة ووحيدة، إلا أنها تقرر الانتقام من غريمها العمدة بشتى الوسائل الممكنة، في محاولة منها للثأر لدم زوجها المقتول، والمسلسل مكون من ٥ أجزاء، والجزء الأول من إخراج مصطفى الشال وتأليف مجدي صابر، وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، أحمد سعيد عبد الغني، فادية عبد الغني.

مسلسل طايع

تدور أحداث مسلسل طايع حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، والذي يمتلك رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن يقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف محمد دياب وخالد دياب، وبطولة عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد عبد الله محمود.

مسلسل نسر الصعيد

تدور الأحداث حول ضابط الشرطة زين (محمد رمضان)، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر (سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين، إحداهما ابنة عمه.

و"نسر الصعيد" بطولة "محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع محمد رمضان بعد الأسطورة، ومن إخراج ياسر سامي في أول تجاربه الدرامية.

مسلسل العودة

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى.

"العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.