القتل من مسافة 2 كيلو متر، معلومات عن قناصة حماس "غول" التي تفوقت على الروس

الهجوم البري على غزة، في ظل احتدام المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على العديد من محاور قطاع غزة، ظهرت القناصة الحمساوية التي تحمل اسم "غول".



عمليات استخدمت فيها المقاومة الفلسطينية القناصة غول



استخدمت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- البندقية غول في قرابة 11 عملية قنص ضد جنود الاحتلال خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

البندقية القناصة غول، فيتو



وأثبتت البندقية القناصة "غول" كفاءتها خلال المعارك مع جيش الاحتلال، ونجحت في قنص العشرات من جنود الاحتلال خلال عملية التوغل البري في قطاع غزة.



وألقت كتائب القسام الضوء مجددا على القناصة " غول" وذلك على الرغم من ظهورها لدى المقاومة منذ عام 2014، خلال عملية العصف المأكول.

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كتائب القسام، فيتو



وفي إحدى العمليات التي نفذتها كتائب القسام، نجحت في قنص 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس، وفي عملية أخرى قنصت 9 جنود آخرين في منطقة الزنة



وتجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام أعلنت عن 11 عملية قنص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، أبرزها مع بدء الاجتياح البري لمنطقة خان يونس، جنوبي القطاع، خلال الأيام القليلة الماضية.



القدرات التي تتميز بها القناصة غول

وأكدت حماس أن البندقية "غول " تفوقت على بندقيتَي القناصة "دراغونوف" روسية الصنع عيار 7.62 ملم، و"شتاير" النمساوية عيار 12.7 ملم التي طورت عام 2004، و"شاهر" الإيرانية من عيار 14.5 ملم، كما تعد من أقوى بنادق القنص بالعالم.

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ومن أهم القدرات التي تمتلكها البندقية غول:

بندقية قناصة محلية الصنع بشكل تام.

تستخدم قذائف وذخيرة من عيار 14.5 ملم.

من أطول بنادق القنص في العالم.

مداها القاتل نحو 2 كيلومتر.

تعد من أقوى بنادق القنص بالعالم.



ووفقا لما ما نشرته كتائب القسام، فإن البندقية "غول" سلاح قناص، يتفوق على نظيره الروسي والنمساوي والإيراني، كما يلي:



من أطول بندقيات القنص حول العالم، إذ يزيد على متر ونصف المتر، مقارنة بـ"شتاير" النمساوية التي يبلغ طولها 137 سم، و"دراغونوف" الروسية بطول 120 سم، و"شاهر" الإيرانية 185 سم.



تستخدم "غول" قذائف عيار 14.5 ملم، وهي أكثر فتكا من التي تستخدمها قناصتا "شتاير" (12.7 ملم) و"دراغونوف" (7.62 ملم)، وتتساوى مع "شاهر".



يبلغ المدى القاتل لبندقية "غول" نحو 2000 متر، مُقارنةً بـ1500 متر لقناصة "شتاير"، و1200 متر لـ"دراغونوف"، بينما تتفوّق عليها "شاهر" الإيرانية بمدى قاتل 4 آلاف متر.

سر التسمية

تُعرَف بهذا الاسم نسبة إلى عدنان الغول، الذي تُسميه حماس بـ"رائد التصنيع العسكري"، واستشهد عام 2004 بغارة إسرائيلية، استهدفت مركبته في شارع يافا وسط مدينة غزة، يوم 21 أكتوبر 2004، بعد أن كان تولى وحدة التصنيع العسكري بالقسام، كما أنه ووفق معلومات نشرتها مواقع فلسطينية:

مولود بمخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، في 24 يوليو 1958، لعائلة مهجّرة من قرية "هربيا"، إحدى قرى قضاء المجدل التي غادروها قسرا في نكبة 1948.

أكمل دراسته في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

بعد وفاة والده، سافر إلى إسبانيا لدراسة الكيمياء، غير أنه لم يمكث أكثر من شهرين، ثم عاد إلى البلاد.



شكّل مجموعة عسكرية، نفّذت عمليات ضدّ جنود إسرائيليين، لكن انكشف أمرها باعتقال أحد أفرادها، ما دفعه للسفر، ثم عاد لقطاع غزة أوائل التسعينيات.

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