الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن الاستيلاء على روبوت أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تمكن عناصر المقاومة من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.

 

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط ما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب العمليات البرية في قطاع غزة إلى ٩٠، وذلك على حد قوله.

 

إصابة 100 جندي إسرائيلي في العيون جراء معارك غزة

في سياق متصل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام تلفزيونية، اليوم الخميس، بإصابة نحو 100 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابات خطيرة في العيون جراء معارك غزة.

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وقالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

 

تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية 

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

وعلى الجانب الآخر أكدت قناة العربية، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين بـ الضفة الغربية.

وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وقال جبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.السلام من أجل صحة الناس. نريد السلام من أجل صحة الناس هناك”.

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