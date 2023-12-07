محمد عساف: يا أهلي في غزة لنا الله

غزة، عبر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن ألمه تجاه المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكتب محمد عساف في تدوينة له عب حسابه على تويتر: “لا أجد الكلمات للتعبير عن ما يجري لقد تعب الكلام منا…. تنفذ آلة القتل الإسرائيلية المجزرة تحت عين العالم فلا يتحرك أحد، لنا الله، لنا الله يا أهلي في غزة. لنا الله”.

ولم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة، وذلك حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة، وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الإنسانية في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، فيديوهات وصور توثق جريمة جديدة يمكن وصفها بـ أم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

الصور ومقاطع فيديو الموثقة للجريمة، أظهرت اعتقال جنود الاحتلال لعشرات الفلسطينيين المدنيين وإجبارهم على التجرد من ملابسهم، والتنكيل بهم في إحدى المدارس ببيت لاهيا شمال غزة.



وفى التفاصيل، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني أعزل من مدرسة للنازحين شمال غزة أمام أطفالهم ونسائهم، وتم اقتيادهم إلى منطقة مفتوحة، وأعدمتهم بدم بارد، الواحد تلو الآخر، وألقوا بهم في الحفرة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم تسجيلا صوتيا لشاب فلسطيني نازح داخل إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة شمال قطاع غزة، وهو يوجه نداء الاستغاثة الأخير قبل أن يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق فلسطينيين مهجرين بين أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاما.