جيش الاحتلال: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في حرب غزة وطريقنا طويل

العملية البرية في غزة، قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في حرب غزة.



طريق حرب غزة

وأضاف "هاجاري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: مصممون على تفكيك حماس لكن الطريق طويل، مؤكدا مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس.



مقتل إسرائيلي في قصف من لبنان

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أحد المواطنين الإسرائيليين قتل في قصف من لبنان، مؤكدا أن جيش الاحتلال قام بالرد على مصدر النيران.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أكد جيش الاحتلال في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في القطاع.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة



وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس وعلى مدار ال3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.



وذكرت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.



وفي السياق ذاته، أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.