أهمها زيادة العطس والصداع، أعراض وأسباب مقاومة الأنسولين

يمكن أن تزيد مقاومة الأنسولين من إنتاج البنكرياس للأنسولين الذي يؤدي إلى تآكل الخلايا الموجودة به حتى لا يعود البنكرياس قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على المقاومة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو ما يسبب الأعراض.

مقاومة الأنسولين، فيتو

وتشمل أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

زيادة العطش.

التبول المتكرر.

زيادة الجوع.

عدم وضوح الرؤية.

الصداع.

الالتهابات المهبلية والجلدية.

بطء شفاء الجروح والقروح.

لا يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مقدمات السكري، لسنوات عديدة في كثير من الأحيان، وقد تكون مقدمات السكري غير مرئية حتى تتطور إلى مرض السكري من النوع الثاني، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بمقدمات السكري من الأعراض التالية:

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الجلد الداكن في الإبط أو الظهر وجوانب العنق، ويُسمى بالشوك الأسود.

علامات الجلد (زوائد جلدية صغيرة).

تغيرات العين التي يمكن أن تؤدي إلى اعتلال الشبكية المرتبط بمرض السكري.

أسباب الإصابة بمقاومة الأنسولين

لا يزال أمام العلماء الكثير ليكتشفوه عن كيفية تطور مقاومة الأنسولين بالضبط، لقد حددوا حتى الآن العديد من الجينات التي تجعل الشخص أكثر أو أقل عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين بالإضافة إلى ذلك، يكون كبار السن أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين.

وتوجد عدة عوامل وظروف يمكن أن تسبب درجات متفاوتة من مقاومة الأنسولين، ويعتقد العلماء أن الدهون الزائدة في الجسم خاصة حول البطن، والخمول البدني هما العاملان الرئيسيان اللذان يساهمان في مقاومة الأنسولين.

الأسباب المكتسبة لمقاومة الأنسولين

تشمل الأسباب المكتسبة، أي أنك لم تولد مع سبب مقاومة الأنسولين، ما يلي:

الدهون الزائدة في الجسم: يعتقد العلماء أن السمنة، وخاصة الدهون الزائدة في البطن وحول الأعضاء (الدهون الحشوية)، هي السبب الرئيسي لمقاومة الأنسولين.

يرتبط قياس الخصر الذي يبلغ 40 بوصة أو أكثر للرجال و35 بوصة أو أكثر للنساء بمقاومة الأنسولين، أظهرت الدراسات أن دهون البطن تنتج هرمونات ومواد أخرى يمكن أن تساهم في حدوث التهاب طويل الأمد في الجسم وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

الخمول البدني: النشاط البدني يجعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين ويبني العضلات التي يمكنها امتصاص الجلوكوز في الدم، ويمكن أن يكون لقلة النشاط البدني آثار عكسية ويسبب مقاومة الأنسولين بالإضافة إلى ذلك، يرتبط قلة النشاط البدني ونمط الحياة الخامل بزيادة الوزن، مما قد يساهم أيضًا في مقاومة الأنسولين.

النظام الغذائي: تم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة عالية المعالجة والكربوهيدرات والدهون المشبعة بمقاومة الأنسولين حيث يهضم الجسم الأطعمة عالية المعالجة والكربوهيدرات بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على البنكرياس لإنتاج الكثير من الأنسولين، والذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى مقاومة الأنسولين.

أدوية معينة: يمكن أن تسبب بعض الأدوية مقاومة الأنسولين، بما في ذلك المنشطات وبعض أدوية ضغط الدم وبعض علاجات فيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأدوية النفسية.

الاضطرابات الهرمونية التي يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين

يصنع الجسم مئات الهرمونات، وهي مواد كيميائية تنسق الوظائف المختلفة في الجسم عن طريق حمل الرسائل عبر الدم إلى الأعضاء والعضلات والأنسجة الأخرى.

ويمكن أن تؤثر المشكلات المتعلقة بهرمونات معينة على مدى جودة استخدام الجسم للأنسولين، وتشمل الاضطرابات الهرمونية التي يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين ما يلي:

متلازمة كوشينغ: تحدث هذه الحالة عندما يكون هناك زيادة في الكورتيزول في الجسم، ويعد الكورتيزول، "هرمون التوتر"، أمرًا حيويًا لتنظيم مستويات السكر في الدم وتحويل الطعام إلى طاقة.

ويمكن أن يؤدي الكورتيزول الزائد إلى مقاومة تأثيرات الأنسولين، مما يسبب مقاومة الأنسولين.

ضخامة النهايات: هذه حالة نادرة ولكنها خطيرة تحدث عندما يكون لدي الشخص مستويات عالية من هرمون النمو (GH) وتؤدي المستويات العالية من هرمون النمو إلى زيادة إنتاج الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

قصور الغدة الدرقية: تحدث هذه الحالة عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة ولا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وتلعب الغدة الدرقية دورًا كبيرًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي (كيف يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى طاقة) وعندما ينتج القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية، فإنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي بما في ذلك الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين، فيتو

الحالات الوراثية التي تسبب مقاومة الأنسولين

يمكن لبعض الحالات الوراثية الموروثة أن تسبب مقاومة الأنسولين لأسباب مختلفة.

وتوجد مجموعة من الحالات النادرة ذات الصلة التي توصف بأنها متلازمات وراثية شديدة لمقاومة الأنسولين وتشمل هذه المتلازمات المدرجة من الأكثر خفيفة إلى الأكثر شدة ما يلي:

متلازمة مقاومة الأنسولين من النوع أ: في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة مقاومة الأنسولين من النوع أ، تؤدي مقاومة الأنسولين إلى إضعاف تنظيم نسبة السكر في الدم وتؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري، وغالبًا لا تظهر مقاومة الأنسولين والأعراض الأخرى حتى سن البلوغ أو بعد ذلك.

متلازمة رابسون: يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة رابسون صغار الحجم بشكل غير عادي قبل الولادة، ويعاني الأطفال المصابون من فشل في النمو، مما يعني أنهم لا ينمون ويكتسبون الوزن بالمعدل المتوقع.

وتظهر لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة رابسون-مندنهال علامات وأعراض في وقت مبكر من حياتهم ويعيشون حتى سن المراهقة أو العشرينات من عمرهم.

متلازمة دونوهيو: يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة دونوهيو صغار الحجم بشكل غير عادي قبل الولادة، ويعاني الأطفال المصابون من فشل في النمو، وتشمل الأعراض الإضافية التي تظهر بعد الولادة بفترة قصيرة نقص الأنسجة الدهنية تحت الجلد وضمور العضلات وزيادة نمو شعر الجسم.

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