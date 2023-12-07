الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مسارات واتجاهات العلاقات العربية – الافريقية في الوقت الراهن ندوة بجامعة القاهرة

ندوة بجامعة القاهرة،فيتو
ندوة بجامعة القاهرة،فيتو

بادر مركز البحوث الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة بعقد ندوة علمية هامة فى هذا الإطار حاضر فيها عدد من العلماء والمتخصصين، وحضرها العديد من المثقفين والفاعلين والباحثين في الدراسات الأفريقية والعربية، وأدار الندوة الدكتور محمود أبو العنين عميد المعهد الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بالكلية.

 

مسارات واتجاهات العلاقات العربية – الأفريقية في الوقت الراهن
ندوة علمية بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

الندوة عقدت بتوجيهات ورعاية من رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت وعميد الكلية ورئيس الندوة الدكتور عطية الطنطاوي.


  افتتح الدكتور الندوة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية مرحبا بالضيوف والمنصة ، وموضحا الأهمية القصوى لانعقادها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الدولي لاسيما العالم العربي واهمية تنمية العلاقات العربية الأفريقية، والمنافع التي سوف تعود على كافة الأطراف مبرزا عمق العلاقات المصرية الأفريقية والمصرية العربية.

 

Advertisements


  بدأت الكلمات من خلال مقررة الندوة ومدير مركز البحوث الأفريقية الدكتورة شيماء محى الدين حيث ركزت على أهمية انعقاد هذه الندوة في الوقت الراهن، والتي تأتى انطلاقًا من الحاجة إلى تقييم مسيرة العلاقات العربية- الأفريقية بغية الاستفادة من تجارب ودروس الماضي ،واستشراف آفاق المستقبل، وأهمية استحداث آليات تساعد الحكومات العربية والأفريقية على التعاون البناء من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعوب العربية والأفريقية.


 وتناول الدكتور محمد عاشور أستاذ العلوم السياسية بالكلية  مراحل تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصر الحديث ومرحلة النضال المشترك ضد الاستعمار والتي تحملت مصر فيها الجانب الأكبر من المسؤولية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركات التحرر الوطني على امتداد القارة الأفريقية وكذا الدور الليبى في انشاء الاتحاد الافريقي والدور الخليجى الذى اتسم بالتأكيد على العلاقات الثنائية والاقتصادية البرجماتية بين أطراف العلاقة، مؤكدا على أنه من يريد أن يعاود تعزيز العلاقات العربية الأفريقية أن يدرس جميع العوامل سواء تلك المعوقة والداعمة في بناء علاقات عربية أفريقية قوية. 


   فيما ناقش الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والأفريقية العديد من المحاور ذات الصلة كان اهمها الإشكالية الرئيسية المحددة للمسارات وملامحها وكذ مدى الاستفادة الافريقية- الافريقية والعربية - العربية وكذا الاستفادة الخليجية من هذا التعاون موضحا ماهي مسارات التعاون وفرص العمل الجماعية في ضوء الطابع المؤسسي للتعاون العربي الأفريقي، وطرح أيضا نوعية للمشروعات التنموية التي يمكن استهدافها وصولا إلى التنمية والنمو، واستشرف عبد الوهاب اجندة مستقبلية للاستقرار والتنمية بداية من المدخل التنموي من خلال مثلث التنمية (أمن الطاقة الامن المائي الامن الغذائي) مرورا بمدخل السلم والاستقرار وتقوية الإطار المؤسسي وأخيرا المكون الثقافي الداعم للهوية والعمق الحضاري العربي الأفريقي.


كما ركز السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية على الدور الرئيس لمصر في عدة محاور ذات الصلة (على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا على المستوى الثقافي وأهمية المنح التعليمية)،  فضلا عن المحاولات المستمرة والمثمرة في دعم العلاقات الأفريقية – العربية، مبرزا الإمكانات التي يتمتع بها كافة الأطراف، والتي تدعم العلاقات المستهدفة، وقام حليمة بتوضيح جهود المجلس المصري للشئون الأفريقية في هذا الشأن مؤكدا على أهمية تضافر الجهود كافة.

هيئة الكتاب تصدر أعمالا لـ سليم حسن والشاروني ولطفي السيد في معرض القاهرة

بعد جولة وزير التعليم العالي.. جامعة القاهرة الدولية تضم أكبر مجمع طبي للأطفال بالشرق الأوسط.. وتوفر تخصصات يحتاجها سوق العمل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القاهرة الدراسات الأفريقية الشعوب العربية العلاقات المصرية الأفريقية رئيس جامعة القاهرة كلية الدراسات الافريقية كلية الدراسات الأفريقية العليا

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يشيد بكورال هارموني عربي

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفدا من جامعة شمال الصين لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة القناة يستقبل ضيوف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات (صور)

الأكثر قراءة

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

الإعلام الإسرائيلي يكشف كذب جيش الاحتلال ويعلن حصيلة الجنود المصابين خلال 72 ساعة

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

القتل من مسافة 2 كيلو متر، معلومات عن قناصة حماس "غول" التي تفوقت على الروس

حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين خلال شهر ديسمبر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

المزيد
الجريدة الرسمية