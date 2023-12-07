مسارات واتجاهات العلاقات العربية – الافريقية في الوقت الراهن ندوة بجامعة القاهرة

بادر مركز البحوث الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة بعقد ندوة علمية هامة فى هذا الإطار حاضر فيها عدد من العلماء والمتخصصين، وحضرها العديد من المثقفين والفاعلين والباحثين في الدراسات الأفريقية والعربية، وأدار الندوة الدكتور محمود أبو العنين عميد المعهد الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بالكلية.

مسارات واتجاهات العلاقات العربية – الأفريقية في الوقت الراهن

ندوة علمية بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

الندوة عقدت بتوجيهات ورعاية من رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت وعميد الكلية ورئيس الندوة الدكتور عطية الطنطاوي.



افتتح الدكتور الندوة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية مرحبا بالضيوف والمنصة ، وموضحا الأهمية القصوى لانعقادها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الدولي لاسيما العالم العربي واهمية تنمية العلاقات العربية الأفريقية، والمنافع التي سوف تعود على كافة الأطراف مبرزا عمق العلاقات المصرية الأفريقية والمصرية العربية.

Advertisements



بدأت الكلمات من خلال مقررة الندوة ومدير مركز البحوث الأفريقية الدكتورة شيماء محى الدين حيث ركزت على أهمية انعقاد هذه الندوة في الوقت الراهن، والتي تأتى انطلاقًا من الحاجة إلى تقييم مسيرة العلاقات العربية- الأفريقية بغية الاستفادة من تجارب ودروس الماضي ،واستشراف آفاق المستقبل، وأهمية استحداث آليات تساعد الحكومات العربية والأفريقية على التعاون البناء من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعوب العربية والأفريقية.



وتناول الدكتور محمد عاشور أستاذ العلوم السياسية بالكلية مراحل تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصر الحديث ومرحلة النضال المشترك ضد الاستعمار والتي تحملت مصر فيها الجانب الأكبر من المسؤولية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركات التحرر الوطني على امتداد القارة الأفريقية وكذا الدور الليبى في انشاء الاتحاد الافريقي والدور الخليجى الذى اتسم بالتأكيد على العلاقات الثنائية والاقتصادية البرجماتية بين أطراف العلاقة، مؤكدا على أنه من يريد أن يعاود تعزيز العلاقات العربية الأفريقية أن يدرس جميع العوامل سواء تلك المعوقة والداعمة في بناء علاقات عربية أفريقية قوية.



فيما ناقش الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والأفريقية العديد من المحاور ذات الصلة كان اهمها الإشكالية الرئيسية المحددة للمسارات وملامحها وكذ مدى الاستفادة الافريقية- الافريقية والعربية - العربية وكذا الاستفادة الخليجية من هذا التعاون موضحا ماهي مسارات التعاون وفرص العمل الجماعية في ضوء الطابع المؤسسي للتعاون العربي الأفريقي، وطرح أيضا نوعية للمشروعات التنموية التي يمكن استهدافها وصولا إلى التنمية والنمو، واستشرف عبد الوهاب اجندة مستقبلية للاستقرار والتنمية بداية من المدخل التنموي من خلال مثلث التنمية (أمن الطاقة الامن المائي الامن الغذائي) مرورا بمدخل السلم والاستقرار وتقوية الإطار المؤسسي وأخيرا المكون الثقافي الداعم للهوية والعمق الحضاري العربي الأفريقي.



كما ركز السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية على الدور الرئيس لمصر في عدة محاور ذات الصلة (على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا على المستوى الثقافي وأهمية المنح التعليمية)، فضلا عن المحاولات المستمرة والمثمرة في دعم العلاقات الأفريقية – العربية، مبرزا الإمكانات التي يتمتع بها كافة الأطراف، والتي تدعم العلاقات المستهدفة، وقام حليمة بتوضيح جهود المجلس المصري للشئون الأفريقية في هذا الشأن مؤكدا على أهمية تضافر الجهود كافة.