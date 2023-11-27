قناع الخميرة والزبادي لترطيب وتغذية البشرة الدهنية

البشرة الدهنية تحتاج إلى عناية خاصة لا تقتصر على التنظيف والتقشير فقط بل والترطيب أيضا لحمايتها من مشكلات عديدة أبرزها التجاعيد المبكرة.

ومعظم الفتيات تعتقد أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب ولكن هذا غير حقيقي بل يجب ترطيب البشرة الدهنية مثل باقي أنواع البشرة.

قناع الخميرة والزبادي لترطيب البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الخميرة والزبادي لترطيب البشرة الدهنية.

المكونات:-

ملعقة خميرة البيرة

2 ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة ثم نجفف البشرة.

بعدها نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الدافئ.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

ثم نجفف البشرة ونرطبها جيدا.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة وينظفها ويرطبها بعمق.

قناع الخميرة والزبادى لترطيب البشرة الدهنية، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.