قناع الشوفان والحليب لترطيب البشرة الدهنية في الشتاء

البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب اليومي مثلها مثل البشرة الجافة خاصة فى فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف، والذى ينتج عن برودة الطقس.

وتحرص صاحبة البشرة الدهنية على العناية بها جيدا، من حيث الترطيب اليومى والتنظيف أيضا وجلسات التقشير التى تنظف مسامها بعمق.

قناع الشوفان والحليب لترطيب البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لترطيب البشرة الدهنية في الشتاء.

المكونات:

ملعقة دقيق شوفان

لبن حليب

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها دقيق الشوفان.

ثم نصب عليه اللبن الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على عجين متجانس وسهل الفرد.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويجدد خلاياها كما ينظف مسام البشرة.

ويعمل قناع الشوفان على تفتيح البشرة لذا يجب المواظبة على تطبيقه.

قناع الشوفان والحليب لترطيب البشرة الدهنية، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.