جرار يصدم سيارة نقل محملة بـ 65 طن سكر تمويني بجمصة

شهد طريق المنصورة جمصة اصطدام جرار زراعي بدون لوحات معدنية بسيارة نقل بمقطورة محملة بـ 65 طن سكر تمويني قادمة من مصنع السكر بمنطقة قلابشو مركز الستاموني محافظة الدقهلية، متجهة إلى مخازن وزارة التموين بالمنصورة، أمام قرية المنيل التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ما تسبب فى سقوط جزء كبير من حمولة المقطورة على جانب الطريق.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة – جمصة) أمام قرية المنيل دائرة المركز.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف ونش الإنقاذ برئاسة مركز ومدينة طلخا الى مكان الحادث، وبالفحص تبين ان طرفي الحادث السيارة رقم (د هـ ي 8326 نقل / د ع ج 2647 مقطورة) محملة بـ65 طن سكر تمويني قادم من مصنع السكر بقلابشو متجها لمخازن وزارة التموين بالمنصورة، ويقود السيارة "سعد.ب.أ"، 35 عاما، سائق ومقيم عزبة صبحي مركز بلقاس "ويحمل رخصتي قيادة وتسيير"، وجرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية قيادة "يحي.ف.ع.ج"، 50عاما، سائق ومقيم دائرة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ولا يحمل رخصة قيادة باتجاه المنصورة.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الجرار الزراعي مما أدى الى اصطدامه من الخلف بمقطورة السيارة، ونجم عن ذلك سقوط جزء من حمولة مقطورة السيارة على جانب الطريق.

جرى نقل حمولة السيارة من السكر التمويني على سيارة بديلة، ورفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17913 جنح مركز طلخا واعر على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.