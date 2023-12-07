رفع 4700 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع وميادين الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبمدينة طلخا بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وتمكنت الحملات من رفع 3200 طن قمامة بلدية و300 طن أتربة و1200 طن مخلفات صلبة نواتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا.

وعلى مدار 3 أيام استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.

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وتم رفع 3200 طن قمامة بلدية و300 طن أتربة و1200طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق وحي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر بمشاركة 195 معدة نظافة ما بين سيارات قلاب حمولة 1و5 و10 و20 و25 طنا وسيارات كباس حمولة 16 مترا مكعبا وسيارة 6 أمتار وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار إليها.

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة تضمنت تشغيل المكنسيات بالشوارع والميادين التي شملتها أعمال الحملة بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا.

وتم رفع كفاءه النظافة العامة بنطاق حي غرب المنصورة بعدد من الشوارع شملت الجيش وعبد السلام عارف وكوبري المرور ومنطقة مبارك وأبو الليل ومنطقة سندوب وتم غسيل كورنيش سندوب وأرصفة شارع المشاية وعبد السلام عارف ودوران المجزر، كما تم رفع القمامة من منطقة المجزر وشارع العبور وأحمد ماهر والترعة وساميه الجمل وتقسيم خطاب وكنس الأتربة بأرصفة دوران المجزر وشارع كليه آداب وشملت الأعمال أيضا شارع العباسي وبورسعيد والجلاء وشارع عزام وسوق ستوته والجمهورية والمشاية وجيهان وحي الجامعة والثانوية والصدر والنخلة.

كما تم تقليم الأشجار والحشائش بالحدائق المفتوحه بشارع الجيش و حديقة شجرة الدر وشارع الثانوية، كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق حي شرق المنصورة بعدد من الشوارع شملت الجيش والجمهورية وقناة السويس وطريق ترعة المنصورية وسعد زغلول والدراسات وعبده معروف وفخر الدين خالد ومساكن الشناوى وسعد الشربيني وعزبه الهاويس ونهضة مصر والطريق السريع ورشاح جديله وتم غسيل أرصفة شارع الجيش وقناة السويس وتقليم أشجار حديقة مبنى التحكم والسيطرة والحدائق المفتوحة بنطاق الحي، كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق مركز المنصورة حيث تم رفع المخلفات الصلبة أسفل كوبري الجامعة وبجوار سور الجامعة ومدخل مدينة المنصورة علي الطريق السريع وتم رفع الأتربة بجوار كورنيش المنصورة أسفل كوبري سندوب ورفع كفاءة النظافة بشارع توشكي وابن زيد أحمد الحسيني والزعفران، كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بمدينة طلخا بمنطقة طريق بلقاس وطريق البحر الأعظم وشارع رشاد وتقسيم المعلمين وتقسيم بهاء وحول مدرسة الزراعة بالإضافة إلى رفع مخلفات ناتج تطهير على جانبي مصرف الكوكاكولا.

وفي ذات السياق استمرت جهود وأنشطة رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن وقد " مختار" تابع جهود مراكز ومدن جمصه والمطرية ونبروه ودكرنس

في جمصه بإشراف ومتابعة الأستاذ أحمد حمدي رئيس المدينة وفي المطرية بإشراف ومتابعة المحاسب نادر بشير رئيس المركز والمدينة وفي نبروه بإشراف ومتابعة اللواء أنور مدحت رئيس المركز والمدينة وفي دكرنس بإشراف ومتابعة الدكتورة أمال بركات رئيس المركز والمدينة.

وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.