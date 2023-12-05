مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب أتوبيس بالمنيا
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا.
مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادث أتوبيس المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من وفيات والمصابين
20 مصاب في حادث أتوبيس المنيا
علي الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة.
جرى نقل 20 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، بينما تم ايداع الجثث بمشرحة مسشتفى بني مزار العام.
الشبورة المائية الكثيف
ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.