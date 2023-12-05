الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب أتوبيس بالمنيا

انقلاب أتوبيس بالمنيا،
انقلاب أتوبيس بالمنيا، فيتو

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا.

مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادث أتوبيس المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من وفيات والمصابين

20 مصاب في حادث أتوبيس المنيا 

علي الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة.

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جرى نقل 20  مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، بينما تم ايداع الجثث بمشرحة مسشتفى بني مزار العام.

الشبورة المائية الكثيف

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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