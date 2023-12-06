النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في انقلاب سيارة نقل وإصابة 7 أشخاص بالجيزة

استمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالصف التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت نيابة الجيزة بندب خبير من المرور للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث.

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل



كانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص وأخرى نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل، مما تسبب في انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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