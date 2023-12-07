الخميس 07 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

تفاصيل تصادم ONE ORPHEUS بكوبري المنسي العائم.. عطل بدفة السفينة وفقدانها التوجيه.. وأربع قاطرات لسحبها من مكان تعطلها

السفينة خلال مغادرتها
السفينة خلال مغادرتها للقناة، فيتو

نجحت قاطرات الإنقاذ البحري لهيئة  قناة السويس، في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا، وذلك بعد عدة ساعات قامت فيها القاطرات بمعاونة السفينة بعد تعطل دفها، واصطدامها بكوبرى المنسي.  

قاطرات هيئة قناة السويس تصاحب السفينة ONE ORPHEUS خلال مغادرتها للقناة (صور)

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

تلقي إخطار بعطل في إحدى السفن 

وكان مركز مراقبة الملاحة الرئيسي بهيئة قناة السويس تلقى إخطارا، يفيد حدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، مما أدى إلى تصادمها بكوبرى المنسي العائم، حيث تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها حتى التمكن من قطرها.  

ينشر 12 منتصف الليل.. تفاصيل تصادم ONE ORPHEUS بكوبري المنسي العائم.. عطل بدفة السفينة وفقدانها التوجيه.. وأربع قاطرات لسحبها من مكان تعطلهاالسفينة خلال مغادرتها القناة، فيتو 

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الدفع بقاطرات الإنقاذ 

ودفعت هيئة قناة السويس، بأربع قاطرات إنقاذ لسحب السفينة من مكان تعطلها، وذلك بعد التأكد من سلامة بدنها. 

ويبلغ طول السفينة ONE ORPHEUS 336 مترا، فيما يبلغ عرضها 46 مترا وتصل حمولتها إلى  101 ألف طن. 

السفينة خلال مغادرتها القناة، فيتو 

عدم تأثر حركة الملاحة 

ومن جانبه وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. 

السفينة خلال مغادرتها القناة، فيتو 

استئناف عبور السفينة 

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة  ONE ORPHEUS استأنفت عبورها من قناة السويس بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما استأنفت الـ6 سفن المتبقية خلفها العبور من القناة. 

السفينة خلال مغادرتها القناة، فيتو 

طوارئ القناة جاهزة للتعامل  الفورى 

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة. 

السفينة خلال مغادرتها القناة، فيتو 

 

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