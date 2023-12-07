الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات في الاتجاه القادم من أكتوبر غدًا

غلق طريق بالجيزة،
غلق طريق بالجيزة، فيتو

أعلنت  محافظة الجيزة أنه يتم غدا تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر. 


وقالت إن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار إليها وذلك لمدة يوم واحد فقط إبتداء من الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم. 


وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

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