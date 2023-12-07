الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم بلوموندو لحسن الرداد يحقق 85 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

 حسن الرداد، يواصل الفنان حسن الرداد تصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد “بلوموندو”، والذي انطلق عرضه في دور العرض السينمائي منذ أسابيع.

إيرادات فيلم حسن الرداد الجديد 

وحقق حسن الرداد بفيلمه الجديد “بلوموندو”،  85 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر، أمس الأربعاء  بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرومو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

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يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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