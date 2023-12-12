نجاح مسلسلات المنصات في 2023، دراما متنوعة ومشاهدات مرتفعة

مسلسلات المنصات عام ٢٠٢٣، شهد عام ٢٠٢٣ نجاحًا لافتًا لمسلسلات المنصات حيث كان الإنتاج الدرامي هذا العام ثريًا ومتنوعًا وحظيت المسلسلات التي عرضت على المنصات المختلفة بنسبة مشاهدة عالية كما أنها تصدرت التريند وقت عرضها.

ومن أبرز المسلسلات التي لاقت نجاحًا لافتًا خلال عام ٢٠٢٣:

مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة أنه تجربة ناجحة لمجموعة من النجوم الشباب على رأسهم الفنان الشاب حاتم صلاح، وأبطال مسلسل على باب العمارة الذي تدور أحداثه في إطار 10 حلقات هم حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب ويظهر ضمن أبطال مسلسل على باب العمارة أيضا ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، والمسلسل إخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب.

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مسلسل بالطو

ويعتبر مسلسل بالطو من أهم مسلسلات المنصات التي عرضت خلال عام ٢٠٢٣، وحقق نسبة مشاهدة عالية وتصدر التريند وقت عرضه، ومسلسل بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" للكاتب أحمد عاطف فياض، والمسلسل من إخراج: عمر المهندس وهو بطولة محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام عمر وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، محمود البزاوي.

مسلسل ريفو ٢

وحقق الموسم الثاني من مسلسل ريفو، الذي عرض عبر منصة واتش ات، نجاحًا كبيرًا ولافتًا وقت عرضه وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة لفترة طويلة أثناء عرضه وبعد انتهاء العرض، ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه جزؤه الأول وقت عرضه، ويأتي الموسم الجديد للتعمق أكثر فى رحلة مريم التى ترغب من خلالها عن التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير والذي يحمل اسم “ريفو” يجسد دوره الفنان الكبير “محسن محى الدين” الذي يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويعتمد مسلسل ريفو بجزأيه على البطولة الشبابية بجانب عدد من ضيوف الشرف للاستعانة بكبار النجوم، وشارك في بطولته الموسم الثاني كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل أزمة منتصف العمر

وحقق مسلسل أزمة منتصف العمر نجاحًا كبيرًا وقت عرضه خاصة بسبب قصته الشائكة وبالرغم من الانتقادات الحادة التي تعرض المسلسل لها إلا أن هذا لم يمنعه من تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد التي عرض خلالها، والمسلسل من بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور وعمر السعيد ورنا رئيس، وإخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل، وإنتاج شركة صادق الصباح، وتدور أحداثه حول فيروز التي تقع في حب زوج ابنة زوجها بالرغم من كونها لا تزال متزوجة، وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.

مسلسل موضوع عائلي ٢

حقق مسلسل موضوع عائلي نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول، وفي بداية العام انطلقت أحداث الموسم الثاني من الدراما الكوميدية الاجتماعيّة المليئة بالمواقف الكوميدية الشيقة "موضوع عائلي"، وهو مسلسل من "أعمال شاهد الأصلية".

وتدور أحداث الموسم الثاني من "موضوع عائلي" حول ابراهيم "ماجد الكدواني" الذي تستقر علاقته بابنته التي يكتشف وجودها في حياته بعد أكثر من 20 عامًا مما يغير مجرى حياته، ولكن تحدث متغيرات جديدة له حيث يكتشف إصابته بمرض خطير ويقع في حيرة بين محاولة إخفاء هذا السر عن كل المُحيطين به من جانب وبين التعايش بصورة طبيعية مع ابنته وشقيقته ومعارفه من جانب آخر.

مُسلسل "موضوع عائلي" من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، محمد القس، ياسمين وافي، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن توقيع المخرج أحمد الجندي.

مسلسل حدث بالفعل

ويعتبر مسلسل حدث بالفعل من أبرز المسلسلات التي تم عرضها في عام ٢٠٢٣، ولقد عرض عبر منصة جوي، وكان مكون من عدة حكايات وهي تحت الحزام، وريش أبيض، وقرض شخصي، ولو بعد حين، وكاملة.

ويتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

مسلسل سفاح الجيزة

ومن أبرز المسلسلات التي عرضت خلال عام ٢٠٢٣ مسلسل سفاح الجيزة الذي تصدر التريند وكان حديث الجمهور أثناء عرضه وحتى بعد انتهائه خاصة أن قصته حديثة وشائكة، ومسلسل سفاح الجيزة تدور قصته في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة التي ارتكبها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات والمسلسل مستوحى من قصة حقيقية، ولقد عرض عبر منصة شاهد وحقق نسب مشاهدة عالية.

والمسلسل من بطولة بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، ويتكون المسلسل من ٨ حلقات بإخراج هادي الباجوري.

مسلسل نصي التاني

وهو مسلسل عرض عبر منصة شاهد ومن بطولة نخبة من النجوم أبرزهم على ربيع، محمد محمود، سلوى عثمان، محمود البزاوي، ياسمين عمر وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة وفاء عامر، ميرنا نور الدين، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، إيمان السيد، رنا رئيس، بسنت شوقى، جيلان علاء وآخرين وهو قصة وسيناريو وحوار إياد صالح ورامى على وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل اللعبة ٤

يعتبر مسلسل اللعبة ٤ من أكثر المسلسلات مشاهدة بصورة عامة، وحظى الموسم الرابع من المسلسل بنسبة مشاهد عالية، والمسلسل بطولة الفنان هشام ماجد، الفنان شيكو، الفنان أحمد فتحي، الفنان محمد ثروت، الفنانة مي كساب، الفنانة ميرنا جميل، الفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الموسم الرابع من مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين وسيم الصريطي وصديق طفولته وجاره مظهر عبدالرحمن الشهير بـ (ماظو) والتي بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفي كل جزء يتولى مسؤولية اللعبة شخص مختلف.

مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت يعرض حاليًا عبر منصة شاهد، والمسلسل مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

ولفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية، وتدور أحداثه في أجواء تسيطر عليها الإثارة والتشويق.