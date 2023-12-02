فوائد الأفوكادو، تناول ثمرة يوميا يحمي من أمراض القلب ومفيد لصحة الأمعاء

الأفوكادو، من الفواكه المفضلة لديَّ الكثير من الأشخاص وله عدة فوائد حيث يعتبر الأفاكادو مصدر للعناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الدهون الصحية والألياف، كما أنها تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الأفوكادو

يحظى الأفوكادو بشعبية كبيرة لديَّ الكثيرين لأنه ذو قيمة غذائية عالية ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية بحسب موقع Healthline.

مصدر ممتاز للعناصر الغذائية

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، والتي يفتقر النظام الغذائي الحديث إلى الكثير منها حيث تحتوي ثمرة الأفوكادو بحجم 201 جرام.

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السعرات الحرارية: 322

الدهون: 30 جرامًا

البروتين: 4 جرامات

الكربوهيدرات: 17 جرامًا

الألياف: 14 جرامًا

فيتامين ج: 22% من القيمة اليومية

فيتامين هـ: 28% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 35% من القيمة اليومية

البيريدوكسين (ب6): 30% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 41% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 14% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 21% من القيمة اليومية

الافوكادو غنية بالمواد المغذية التي غالبًا ما تفتقر إليها الأنظمة الغذائية للعديد من الأشخاص، بما في ذلك المغنيسيوم وB6 وفيتامين C .

هناك حاجة إلى البوتاسيوم للعديد من وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم ووظيفة الجهاز العصبي وقد يساعد الحصول على الكمية الموصى بها من البوتاسيوم يوميًا في الحماية من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية

يوفر الأفوكادو أيضًا العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجهاز المناعي، بما في ذلك فيتامين C وB6 وE.

منع الالتهاب والحماية من الأكسدة

وتوفر نصف ثمرة الأفوكادو 15% من احتياجاتك اليومية من فيتامين B6، وهو عنصر غذائي يساعد على منع الالتهاب والحماية من الأكسدة وقد يؤثر عدم تناول كمية كافية من فيتامين ب6 سلبًا على وظائف المناعة.

يحتوي الأفوكادو على وفرة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة المثالية، كما أن تناول الأفوكادو بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

كما ان الأفوكادو غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والدهون الصحية وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الأفوكادو

مفيد لصحة الأمعاء

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف، حيث توفر حوالي 14 جرامًا في كل ثمرة أفوكادو.

ونظرا لأنه غني بالألياف، فهو ضروري لصحة الجهاز الهضمي. تشير بعض الأدلة إلى أن تناول الأفوكادو قد يفيد صحة الأمعاء عن طريق تحسين التنوع البكتيري