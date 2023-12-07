النقل تحصل 900 جنيه وضريبة مضافة من الشركات عن طن القمامة بميناء دمياط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273 تابع (هـ)، الصادر في 6 ديسمبر 2023، قرار وزارة النقل، هيئة ميناء دمياط، رقم ٧٦٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تحصيل مبلغ ۹۰۰ جنيه لكل طن "مخلفات"، غير شامل الضريبة على القيمة المضافة، من شركات النقل البحري في الميناء.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة النقل "يحصل مبلغ ۹۰۰ جنيه لكل طن "مخلفات"، غير شامل الضريبة على القيمة المضافة، من المرخص لهم بمزاولة نشاط الأشغال البحرية، مقابل قيام هيئة ميناء دمياط بتقديم خدمة استلام، وتجميع، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الجافة غير الخطرة، التي يتم استقبالها من السفن، وفقًا للشروط الآتية:

١- يعتبر كسر الطن طنا كاملًا. ٢- تضاف نسبة (١٥٪) على إجمالي قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية. ويعاد النظر في فئة المحاسبة كلما دعت الضرورة لذلك.

يذكر أن قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (٦/٧ - ٢٠١٤) بجلسته السابعة، ينص على الموافقة:

١- تحصيل مبلغ ٢٥٠ جنيه بالإضافة إلي (١٠٪) ضريبة مبيعات عن كل طن قمامة من الشركات التي تعمل في هذا المجال مقابل قيام الهيئة بتجميع هذه القمامة في الساحات المخصصة لذلك.

۲- تحصيل ضعف المبلغ المذكور من الشركات المخالفة.

٣- يعاد النظر في هذه القيمة كل ثلاث سنوات، والمعتمد بالموافقة مـن وزير النقل.

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