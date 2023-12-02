السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

طلاب هندسة المنصورة الجديدة في زيارة لهيئة ميناء دمياط

طلاب هندسة المنصورة
طلاب هندسة المنصورة الجديدة، فيتو

أجري طلاب هندسة المنصورة الجديدة  زيارة ميدانية لهيئة ميناء دمياط لطلاب قسم الهندسة المدنية لمتابعة مراحل تنفيذ الرصيف الجديد بميناء دمياط.


وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور  وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي وذلك في ضوء حرص كلية الهندسة لربط الجانب النظري بالجانب العملي وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة المنصورة الجديدة وهيئة ميناء دمياط وبإشراف الدكتور  أحمد يوسف المدرس بالكلية والدكتور محمد عبدالله المدرس بالكلية.

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وقام طلاب برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية من خلال مقررات (CIV216 - التصميم الانشائي بالحاسب) ومقرر(CIV232 - ميكانيكا التربة)  ومقرر (CIV231 - المساحة الهندسية) الخاص بطلاب المستوى الثاني بزيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية بهيئة ميناء دمياط لمتابعة أعمال تنفيذ الرصيف الجديد للميناء لاستيعاب السفن الحديثة ذات الأعماق الكبيرة، وذلك لربط الجانب النظرى بالجانب العملى، حيث قام الطلاب بالتعرف على الميناء من خلال مجموعة فيديوهات بقاعة المؤتمرات بهيئة ميناء دمياط

 

 

وتم الانتقال إلى الموقع والاطلاع على تعليمات الأمن والسلامة ثم تدريب الطلاب من قبل مهندسي الموقع ومديري المشروع على مراحل التنفيذ المختلفة.


كما تم التعرف على مكونات الميناء وطريقة قراءة اللوحات الإنشائية ومتابعة خطوات تنفيذ وإستلام بنود الأعمال المختلفة كحديد التسليح وأعمال الخرسانات للرصيف والمباني الملحقة، ومطابقتها باللوحات التنفيذية، والتعرف على طرق توجيه السفن وتثبيتها إلى الرصيف من خلال الصدادات الهيدروليكية ومرابط السفن بأنواعها.


وجاءت هذه الزيارة بتوجيه الدكتور وائل صديق عميد الكلية حيث أشار  بأن مثل هذه الزيارات الميدانية إنما جاءت تنفيذًا لتعليمات معالي رلجامعة الدكتور معوض الخولي بربط الطلاب بالجانب العملي والميداني منذ اللحظات الاولي لبدء العام الدراسي وطوال فترة دراستهم بالمقررات المختلفة.

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الهندسة المدنية الدكتور محمد عبدالله بروتوكول التعاون طلاب هندسة المنصورة ميناء دمياط

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