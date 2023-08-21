الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سفينة ترفع علم جزر مارشال، تفاصيل وصول شحنة قمح ضخمة إلى ميناء دمياط

القمح، فيتو
القمح، فيتو

أفادت وسائل إعلام روسية، بوصول سفينة محملة بـ 33 ألف طن قمح، إلى ميناء دمياط لبيعها لصالح القطاع الخاص.

وصول سفينة محملة بقمح روسي إلى دمياط

وحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، وصلت سفينة ترفع علم جزر مارشال، إلى ميناء دمياط في مصر قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن قمح، لبيعها لصالح القطاع الخاص.

 

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الأخيرة، بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية، وفق الوكالة الروسية.

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وكانت روسيا أصدرت بيانا في 11 يناير الماضي، أكدت فيه أنها واصلت رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.

 

وقالت مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، يلينا تيورينا، إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن.

القمح، فيتو

وأشارت مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.

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ولفتت حينها إلى أنه في الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132 ألف طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.

 

وتابعت، المشترين الجدد هم سلطنة عمان وكينيا وتنزانيا وقطر في شهر يناير الحالي، حيث لم تكن هناك أي شحنات مرسلة إلى هذه الدول في يناير الماضي.

 

وأوضحت المسئولة الروسية، أن الدول التي تستورد من روسيا بشكل كبير هي "مصر وتركيا، وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وكينيا وتنزانيا وإسرائيل".

خطة مصر لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وكان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى 6 أشهر بدلا من 4 أشهر في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح. 

 

وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات المصرية من القمح ارتفعت  لتبلغ 404 ملايين و818 ألف دولار فى شهر يناير الماضي، مقابل 366 مليونا و534 ألف دولار عن شهر يناير عام 2022، بزيادة  تقدر بـ 38 مليونا و284 ألف دولار.

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