تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء استعدادا للانتخابات الرئاسية (صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد.

وتابع محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر وجاري الاستكمال.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم جواز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في لجان الاقتراع داخل مصر أو خارجها.

وجاءت أبرز الأسئلة التي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات المصريين بالخارج، كالآتي:

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أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.