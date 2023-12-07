الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

تشييع جثمان النائب خليفة رضوان بسوهاج اليوم

النائب خليفة رضوان،فيتو
النائب خليفة رضوان،فيتو

شهدت دائرة مركز جرجا بسوهاج اليوم الخميس وفاة الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرتي جرجا والعسيرات بمحافظة عقب تعرضه لأزمة صحية مُفاجئة.  

وتعرض النائب خليفة رضوان لوعكة صحية ولفظ أنفاسه الأخيره داخل مستشفى سوهاج الخاصة وسوف تشيع الجنازة فى مسقط رأسه بقرية بيت خلاف بمركز جرجا بمحافظة سوهاج عصرا اليوم.

يذكر أن النائب الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرتي جرجا والعسيرات ٣ دورات متتالية فى المجلس. 

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