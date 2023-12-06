الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس مدينة كرداسة يتفقد المقرات الانتخابات بالمعتمدية (صور)

رئيس مدينة كرداسة
رئيس مدينة كرداسة يتفقد المقار الانتخابية في المعتمدية، فيتو

قام  اللواء دكتور خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة بجولة تفقدية على المقرات الانتخابية بوحدة المعتمدية بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

 

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم جواز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في لجان الاقتراع داخل مصر أو خارجها.

وجاءت أبرز الأسئلة التي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات المصريين بالخارج، كالآتي:

أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

 

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