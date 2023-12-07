خبير اقتصادي يكشف عن حل جوهري لأزمة الدولار في الأسواق خلال 2024

تعد أزمة الدولار هي المتصدر والعائق الأول أمام اقتصاديات جميع الدول، خاصة الناشئة والتي تعتمد في كافة معاملاتها التجارية على الدولار، حيث تبحث هذه الدول عن حلول بديلة لتقليل الضغط على الدولار خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع استقبال العام الجديد، لكبح جماح المعدلات التضخمية والوصول إلى نسبها المستهدفة، وتحقيق معدلات النمو المنشودة، حيث تسعى الحكومة المصرية للبحث عن حلول وبدائل أخرى لتخفيف الطلب على الدولار وحل هذه المشكلة لتحقيق السيولة المطلوبة، مع بدأ العام الجديد 2024.

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ضرورة التحول من اقتصاد ريعي إلى حقيقي

قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من تحويل الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي، حيث يجب استغلال كافة المقومات الطبيعية والكوادر البشرية البشرية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على زيادة نسب الصادرات لضبط الميزان التجاري، إضافة إلى تنشيط كافة القطاعات الأخرى مثل السياحة وغيرها والتي لا يمكن الاعتماد عليها فقط في تحقيق النمو الاقتصادي.

التنمية الاقتصادية، فيتو

لا يمكن الاعتماد على هذه القطاعات بشكل رئيسي

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن قطاع السياحة أحد أهم عوامل جذب العمل الصعبة وتدفق الدولار، إلا أنه لا يمكن أن نعتمد عليها بشكل أساسي، حيث أنها تتأثر بكافة الأحداث الخارجية والتي تؤثر على هذا القطاع، وقد ظهرت هذه المشكلات بداية من ظهور جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى وقتنا الحالي في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأحداث الجيوساسية الجارية بالمنطقة.

دفع عجلة الإنتاج وزيادة نسب الصادرات

وأشار فهمي إلى أنه يجب أن نعمل على دفع عجلة الإنتاج المحلي، وتصدير العديد من المنتجات التي من الممكن انتاجها محليا وطرحها ومنافستها بالأسواق المحلية والعالمية، مثل صناعة المنسوجات وغيرها، حيث تتوافر الكثير من الثروات والخامات والعمالة المؤهلة لتصنيع الكثير من السلع والمنتجات، والتي من الممكن استغلالها وإحلالها بدلا من المنتج الأجنبي، وبالتالي تتحقق التنمية المستهدفة.