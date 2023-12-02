التعاون الاقتصادي: هذه القارة تستحوذ على غالبية النمو الاقتصادي في 2024

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي توقعاتها بشأن معدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة، حيث أشارت توقعات المنظمة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينتهي بنسبة 2.9% حتى نهاية العام الجاري 2023.

معدلات النمو، فيتو

مصير معدلات النمو خلال العام القادم

أضافت المنظمة، أن العام القادم 2024 سيشهد تباطؤ طفيف في معدلات النمو لتصل إلى إلى 2.7%, ثم تتحسن هذه المعدلات لتصل إلى 3.0% في عام 2025.

استحواذ هذه القارة على معدلات النمو

ومن المتوقع أن تستمر آسيا في الاستحواذ على غالبية النمو الاقتصادي من عام 2024 وحتى 2025 كما حدث في عام 2023، حيث تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يستمر تضخم أسعار المستهلكين في الانخفاض تدريجيًا نحو أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات بحلول عام 2025، مع اعتدال ضغوط التكلفة.

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انخفاض معدلات التضخم

كما أنه من المتوقع أن المتوقع أن تنخفض معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 7.0% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024، لتصل إلى 3.8% في عام 2025.

وكانت المنظمة قد أكدت أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصاعد حدته قد يؤدي إلى مزيد من العقبات التي تشهدها معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بنسبة 2%.