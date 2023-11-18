الحكومة: أزمة الدولار عابرة وستنتهي قريبًا (فيديو)

أزمة الدولار، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أزمة الدولار عابرة وستنتهي قريبا، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة منذ تفشي وباء كورونا والتوترات الجيوسياسية التي بدأت في أوروبا ثم على حدودنا مع غزة.

السبب وراء الأزمة الاقتصادية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي": "التوترات الجيو سياسية في العالم تؤثر على اقتصادنا واقتصاديات كل الدول الناشئة والنامية".

تفاقم أزمات الدين

وتابع: "مصر كدولة نامية تأثرت بالأزمات الخارجية، ومع تفاقم أزمات الدين في العام التي وصلت إلى 11 تريليون دولار أدت إلى زيادة الأزمة الاقتصادية العالمية وزاد تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية".

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انتهاء الأزمة الاقتصادية



ولفت: "الأزمة الاقتصادية ستأخذ بعض الوقت وستنتهي".



الدرس المستفاد للحكومة

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وأشار إلى أنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء فى غزة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب اطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.



وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والتى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المصانع المصرية تنتج أفضل المنتجات العالمية في الملابس، قادرة على المنافسة العالمية، وذلك بسبب العاملين داخل المصانع والكوادر البشرية المدربة على اعلى مستوى.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بالحولة التفقدية لمصانع العاشر من رمضان، إن بناء المصانع تساهم فى توفير فرص عمل للشباب بجانب تقليل فاتورة الاستيراد، وذلك توجهات من الرئيس السيسى لسد احتياجات السوق المحلى، لافتا إلى إن مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصانع خلال عام.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، حيث أوضح المهندس أحمد البكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات، وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS)، وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير، مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.

وأشار المهندس أحمد البكري إلى أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه، وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة، مضيفًا أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل، ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.