الإثنين 04 ديسمبر 2023
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سياسة

فخري الفقي لـ «صالون التنسيقية»: استثمارات آخر 10 سنوات جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن كل دولة تتفاوت فيها التداعيات من دولة لأخرى، مضيفًا أن تداعيات الأزمة في مصر بدأت منذ أزمة جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا ثم الحرب في غزة، وكذلك ما حدث في ليبيا والسودان كان له تأثير مباشر على النقد الأجنبي وخصوصًا الوارد من الإيراد السياحي الذي تأثر.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".
وأضاف أن المخاطر التي تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنعكس على الغلاء وارتفاع حالات التضخم الذي يزيد الفجوات بين الأشخاص، موضحًا أن الدولة تقوم بمواجهة هذه المشكلات. 
وأكد أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها حتى في المراحل الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في العشر سنوات الماضية بكل المجالات وخاصة البنية التحتية والبعد الاجتماعي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتحمل، وجعلت مصر قادرة على مواجهة التحديات والأزمات. 
أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
 

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أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية الاحزاب والسياسيين

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