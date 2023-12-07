الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بصورة غير تقليدية، كلية الدعوة الإسلامية تعلن عن مؤتمرها الثالث

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة، فيتو

تحت عنوان "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن -رؤية واقعية استشرافية-" ينطلق المؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية، في 25 فبراير 2024.

وينطلق المؤتمر بصورة غير تقليدية حيث سيكون المؤتمر بنظام الاستكتاب، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة وإشراف فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري عميد الكلية.

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ومن المقرر أن تخاطب الكلية الهيئات الأزهرية المختلفة لتقدم رؤيتها في صناعة داعية أزهري واع بالتحديات الفكرية والوطنية التي تحيط بنا وكيفية مواجهتها والتصدي لها لحماية الأديان والدفاع عن الأوطان.

وفي هذا الصدد توجهت الكلية بدعوة للمهتمين بهذا الشأن من المفكرين والعلماء والكتاب والصحفيين والإعلاميين لحضور هذا الحدث المهم يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 والذي ننطلق فيه مع بداية العام الجديد للاستفادة من رؤية قادة تلك المؤسسات في تطوير الداعية وتحديث المناهج الدراسية والاستعداد الجيد لقضايا المستقبل وتحدياته.

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كلية الدعوة الإسلامية نظام الاستكتاب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الهيئات الأزهرية

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