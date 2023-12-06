ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار

العملية البرية في غزة، قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

انهيار القطاع الصحي في غزة

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسؤولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءات اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار.

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وقف النار في غزة

وأشار إلى أن المجموعة العربية خاضت محادثات هامة مع رئيس الجنائية الدولية، ومشروع قرار وقف النار تخطه المجموعة العربية، وقد يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع، وقبل نهاية اليوم قد نوزع صيغة لمشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة.

جريمة إنسانية في غزة

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن الاستيطان بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ويجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين، وهذه الحرب يجب أن تتوقف.

من جانبه قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على العالم أن يصغي لأنات الشعب الفلسطيني وتضحياته على مدى عقود من الصراع خاضها الشعب الفلسطيني وخاضتها شعوب الأمة العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية في حروب سابقة".

العدوان الإسرائيلي



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أن العدو الصهيوني عمد منذ بداية هذا العدوان إلى ضرب كل المستشفيات في شمال غزة ومحاصرة كل المستشفيات في جنوب غزة، ومنع دخول الأدوية والوقود للمستشفيات، استهدف الأطقم الطبية واعتقل عشرات من العاملين في المنظومة الصحية.

المجازر الإسرائيلية



وأوضح أنه بجانب المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، فإنه يمكن القول إن جميع مستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، وأهمها مجمع الشفاء الطبي، لا يعمل الآن ولا بخمس الطاقة، والاستهداف الجنوني للمستشفى الأندونيسي ومجزرة مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، فضلا عما تتعرض له المستشفيات في جنوب القطاع، لذا نحن أمام كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنساني والمستوى الصحي، في ظل حرمان شمال القطاع من أن تصله المساعدات والعمليات الإغاثية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية.

مذبحة قطاع غزة



ولفت، إلى أنه لا شك أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم في بداية العدوان وصوتت 122 دولة لصالح وقف المذبحة والهولوكوست الجديد في قطاع غزة، كان هذا هو الاتجاه الصحيح والسليم.

وأضاف: أن الأمم المتحدة تعمل الآن بشكل أو بآخر على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتتولى ذلك من خلال التنسيق مع الأشقاء في مصر والهلال الأحمر الفلسطيني.



المأساة الإنسانية في قطاع غزة



وتابع أن الأداء الذي تعمل به الأمم المتحدة ليس مقبولا، وليس بالدرجة الكافية ولا يتلاءم مع حجم المأساة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، وأنا قلت أكثر من مرة أن الأمم المتحدة بما تمثله من منظمة ضامنة للأمن والسلم الدوليين، أن تتحرر من القيود الأمريكية وألا تخضع للإملاءات الإسرائيلية، سواء في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو الإغاثية، وعليها أن تعيد النظر في ديناميكية العمل داخل قطاع غزة.