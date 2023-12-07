قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم بالضفة وكتائب الأقصى تتصدى لها وتكبدها خسائر (فيديو)

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها.

كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية.



وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما دوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات للمدينة.

#فيديو | جرافات الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس pic.twitter.com/1hTJTmNIgt Advertisements December 6, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو جرافات الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من العمال الفلسطينيين (من أهالي قطاع غزة) بعد اقتحام بلدة فرعون جنوب طولكرم.

ومن جانبها أعلنت كتائب الأقصى بتمكن مقاتليها من إصابة جنديين في حارة المطار داخل مخيم طولكرم، مؤكدة أن جنودها ما زال يتصدون لقوات الاحتلال في جميع أرجاء المدينة".