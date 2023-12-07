الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

زيوت لتكثيف الشعر ومنع تساقطه، طبيعية ومفعولها مذهل

تكثيف الشعر، فيتو
تكثيف الشعر، فيتو

زيوت لتكثيف الشعر ومنع تساقطه، مفعولها مذهل وفعال، وهو أفضل ما يحتاجه الشعر، خاصة مع الاستخدام المنتظم، وتعد الزيوت الطبيعية هي الحل الأمثل والأكثر أمانا، للحفاظ على بصيلات الشعر، ولضمان نتيجة سريعة.



زيوت لتكثيف الشعر

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن هناك زيوتًا لتكثيف الشعر ومنع تساقطه، وفيما يلي تستعرض بعض الزيوت التي قد تساعد في تكثيف الشعر:

 

زيت الخروع 
غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموها.

Advertisements

 

زيت الأرجان
غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف. كما أنه يحتوي على أحماض دهنية أساسية يمكن أن تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموها.

 

زيت اللافندر
له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في فروة الرأس، والذي يمكن أن يكون سببًا لتساقط الشعر. كما أنه يحتوي على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر.

 

زيت الروزماري
أو إكليل الجبل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموها. كما أنه يحتوي على خصائص تحفيزية يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما قد يساعد في نمو الشعر.

 

زيت الجوجوبا
له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموها. كما أنه يحتوي على خصائص ترطيب يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس.

 

يمكن استخدام هذه الزيوت بمفردها أو في مزيج معًا. إليك بعض النصائح لاستخدام زيوت الشعر لتكثيف الشعر:

سخني الزيت قليلًا قبل استخدامه لتحسين امتصاصه.
دلكي الزيت في فروة رأسك وفروة شعرك بحركات دائرية.
اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله.

يمكن استخدام زيوت الشعر لتكثيف الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع. قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تلاحظ أي نتائج.

فوائد ماسكات الشعر

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في علاج تساقط الشعر، ومن أهمها ما يلي:

عصير البصل:
يحتوي البصل على مركبات نشطة تساعد على تحفيز نمو الشعر، ويمكن استخدامه عن طريق عصر حبة بصل للحصول على العصير، ثم وضعه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

زيت الزيتون:
يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، كما أنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

عصير الليمون:
يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر، كما أنه يساعد على تقليل القشرة، ويمكن استخدامه عن طريق خلط عصير الليمون مع الماء بنسبة 1:1، ثم وضعه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

عصير الثوم:
يحتوي الثوم على مركبات نشطة تساعد على تحفيز نمو الشعر، ويمكن استخدامه عن طريق سحق فصوص الثوم للحصول على العصير، ثم وضعه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

زيت الخروع:
يحتوي زيت الخروع على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على ترطيب الشعر وتحفيز نموه، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت الخروع الدافئ لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

 

نصائح أخرى للوقاية من تساقط الشعر

بالإضافة إلى استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من تساقط الشعر، ومنها:

اتباع نظام غذائي صحي: يشمل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والفيتامينات، والمعادن، مثل الأسماك، والبيض، واللحوم، والخضروات، والفواكه.
الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد النوم الكافي على تجديد خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر.
إدارة الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تساقط الشعر، لذلك من المهم إدارة الإجهاد عن طريق ممارسة الرياضة، والتأمل، وتعلم تقنيات الاسترخاء.
تجنب استخدام الحرارة المفرطة على الشعر: يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة المفرطة على الشعر، مثل استخدام مكواة الشعر أو مجفف الشعر، إلى تلف الشعر وتساقطه.
العناية بالشعر بشكل صحيح: يجب استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع الشعر، وتجنب استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

وصفة طبيعية تساعد فى نمو الشعر بلا توقف

وصفة الزيوت الطبيعية لترطيب وتطويل الشعر


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تكثيف الشعر وصفات لعلاج تساقط الشعر زيوت لتكثيف الشعر علاج الشعر الجاف بالماسكات تكثيف الشعر الخفيف

مواد متعلقة

علاج هيشان الشعر، بالوصفات الطبيعية ومن أول استخدام

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، أبرزها زيت الخروع والصبار

الأكثر قراءة

كواليس حسم أحمد فتوح قرار انتقاله للأهلى.. برعاية «ملعب الشحات» واتصالات كهربا ودعم إمام عاشور

إسبانيا تصفع إسرائيل وتدعم جوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

اليوم، محاكمة اليوتيوبر هشام متولي بتهمة الإساءة إلى المرأة المصرية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل الفراخ المشوية، أكلة مميزة بميزانية أول الشهر

خبير اقتصادي يكشف دور رئيس جهاز حماية المستهلك المقال في انفلات أسعار السلع

Advertisements

منوعات

المزيد

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

المزيد

خدمات

المزيد

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية