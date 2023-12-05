الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة الزيوت الطبيعية لترطيب وتطويل الشعر

تطويل الشعر، فيتو
تطويل الشعر، فيتو

تطويل الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على مظهر أكثر جاذبية لأن الشعر زينة الفتاة وكلما كان الشعر طويلا كلما زادت جمالا وتميزا.

وتطويل الشعر يكون من خلال التغذية الجيدة التي تعتمد على الخضروات والفواكه الطازجة هذا بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة الزيوت الطبيعية لترطيب وتطويل الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الزيوت الطبيعية لترطيب وتطويل الشعر.

المكونات:-

ملعقة من كل من

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

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زيت الجوجوبا

زيت الذرة

زيت اللوز الحلو

زيت الخروع 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها المكونات ونرفعها على النار حتى تسخن قليلا.
  • ثم ندهن بها فروة الرأس جيدا ونلف الشعر ونغطيه بمنشفة مبللة بالماء الساخن.
  • نترك الشعر مغطى لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
ترطيب وتطويل الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل
والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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تطويل الشعر الشعر الطويل زيادة طول الشعر وصفة طبيعية لترطيب وتطويل الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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