فوائد ماسكات الشعر، وأفضل طريقة لاستخدامها

فوائد ماسكات الشعر، دائما يؤكد عليها خبراء العناية بالشعر، خاصة تلك التي تعتمد على استخدام المواد الطبيعية، مؤكدين أنها تساعد في تغذية خصلات شعرك وتزويدها بما تحتاجه من مغذيات، لتقويته، وحل مختلف مشاكله.



وأكدت خبيرة العناية بالشعر بسمة زكي، أن فوائد ماسكات الشعر عديدة وهامة، فماسك الشعر هو علاج عميق للشعر، مصمم لعلاج تلف الشعر، وللحصول على أفضل النتائج، ننصحك باستخدام قناع الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

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فوائد ماسكات الشعر

إلا أن الكثير من الفتيات تجهل فوائد ماسكات الشعر، لذلك لا تهتم معظم الفتيات بالانتظام في عمل ماسكات للشعر، في حين أن فوائد ماسكات الشعر مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تنعم شعرك وتعزز لمعانه

تحتوي ماسكات الشعر على عدة زيوت طبيعية ومكونات غنية أخرى تعمل على ترطيب الشعر، دون ترك أي بقايا، كما أنها تنعم شعرك وتعزز لمعانه.

تجدد خصلات الشعر الجافة

يمكن لماسكات الشعر أن تعيد ترطيب خصلاتك الجافة. تمنح خصلات الشعر جرعة صحية من الرطوبة وتعمل كبلسم، كما أنها توفر التحليل الكهربائي والمعادن والفيتامينات للشعر المجعد وتحافظ على ترطيبه.

تساعد في الحفاظ على لون الشعر

قد يكون لون الشعر ضارًا. يمكن أن يجرد الشعر من الرطوبة ويتركه خشنًا وجافًا. يمكنك منع ذلك عن طريق وضع مايك الشعر على الشعر المصبوغ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. سيسمح هذا لخصلات شعرك بإعادة امتصاص الرطوبة ويجعل شعرك يبدو منتعشًا ورائعًا

يصلح الشعر

المكونات المغذية لماسك الشعر توفر لخصلات شعرك العناصر الغذائية اللازمة لتقوية نفسه.



أفضل ماسكات طبيعية للشعر

ماسكات للشعر

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه يتم تحديد فعالية ماسك الشعر إلى حد كبير من خلال المكونات المستخدمة في صنعه. ولذلك احرصي على اختيار ماسكات شعرك، من المواد الطبيعية التالية.

زيت اللوز

يجب أن يغذي ماسك الشعر جذور الشعر وأطرافه، ويمكن أن يساعد زيت اللوز في تحقيق ذلك. أنه يحتوي على المطريات، التي يمكنها تجديد فروة الرأس.

يحتوي زيت اللوز أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد هذا الزيت في علاج القشرة والقشور الجافة وأشكال أخرى من التهاب فروة الرأس.

بذور الموز

تحتوي بذور الموز على مضادات الأكسدة المختلفة، التي تحارب تأثيرات الجذور الحرة وقد تؤدي أيضًا إلى إبطاء شيب الشعر. ومع ذلك، لا ينصح البذور لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاتكس.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالبروتينات التي يمكنها ترطيب وتقوية وتجديد جذع شعرك. إنه يرطب الشعر ويحمي فروة الرأس. كما أنه يعزز وظيفة حاجز فروة الرأس ويحمي فروة الرأس من أي عوامل خارجية، حتى أنه قد يساعد في علاج أكزيما فروة الرأس أو التهاب الجلد التأتبي.

الزبادي

البروتينات الموجودة في الزبادي تنعم وتقوي الشعر. قد يحارب الزبادي أيضًا قشرة الرأس.

يمكنك أيضًا تضمين مكونات أخرى مثل العسل وزيت اللافندر وزيت خشب الصندل وزيت الزيتون والمايونيز وزيت الجوجوبا وزيت الأفوكادو وزبدة المانجو والكيراتين وزبدة الشيا والصبار وزيت الأركان في ماسكات شعرك. تمتلك هذه المكونات أيضًا خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات مختلفة.