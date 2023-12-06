نمو الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات للحصول على شعر طويل وجذاب مايزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

ونمو الشعر دائما يكون من خلال التغذية السليمة وعلاج أنيميا فقر الدم، واتباع الوصفات الطبيعية التى تغذي جذور الشعر.

وصفة طبيعية تساعد في نمو الشعر بلا توقف

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تساعد في نمو الشعر بلا توقف.

المكونات:-

2 ملعقة جل بذور الكتان

2 ملعقة جل صبار طبيعي

الطريقة:-

أولا نحضر جل بذور الكتان، حيث نخلط ملعقتين من بذور الكتان مع كوب ماء ونرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم نهدئ النار ونترك الخليط يغلى حتى يتحول إلى جل.

ثم نصفيه ساخنا ونترك الجل يبرد ويغلظ قوامه.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها 2 ملعقة جل بذور الكتان.

ونضيف لهم 2 ملعقة جل صبار ونستخرجه من زرعة الصبار نفسها فهى أفضل نوع من جل الصبار.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

نفرد الجل على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر دوامة لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه ونكرر العملية مرتان اسبوعيا.

وصفة طبيعية تساعد فى نمو الشعر بلا توقف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.