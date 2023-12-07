الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

الكاتبة الصوفية رشا زيدان لـ فيتو: لا أضع لنفسي خطوطا حمراء والإبداع يجب أن يتحرر من القيود

رشا زيدان، فيتو
رشا زيدان، فيتو

تحدثت الكاتبة الصوفية رشا زيدان عن تجربتها الأدبية التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الوسط الأدبي المصري والعربي..

وقالت رشا زيدان لـ “فيتو”: "لا أضع لنفسي خطوطًا حمراء، الإبداع يجب أن يتحرر من القيود، وأنا مؤمنة أن كل المواضيع يمكن تناولها ومعالجتها بمهنية وفنية خاصة".

وتابعت:  كل الأفكار من الممكن جدًّا أن تصاغ بلياقة دون فجاجة أو إسفاف، وأعتقد أن لديَّ هذه القدرة وأتمنى تقديم أفكار كثيرة تمتع القارئ وتحدث تغيرات إيجابية في المجتمع.
 

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الكاتبة رشا زيدان وثلاثية روح

ومؤخرًا تحدثت رشا زيدان عن رأيها في تصدر ثلاثيتها الأخيرة المعنونة بـ “روح” الأكثر مبيعًا على مدار أسابيع طويلة وقالت لـ"فيتو": من وجهة نظري ثلاثية روح تميزت بأن أحداثها معاصرة تدور في وقتنا الحالي وتتعرض لتحديات يقابلها الناس في حياتهم اليومية، فلمست شريحة عريضة من القراء ووجدوا أنفسهم في الأبطال. كما تلمس الجانب الروحاني للقارئ من خلال تقديم مفهوم الصوفية بشكل مختلف ومبسط في اطار قصة حب تفاعل معها القارئ بدرجة كبيرة وتعايش مع أبطالها، وشعر بالقرب منهم ومن قصتهم التي تحولت على مدار ثلاثة أجزاء من رواية خيالية لقصة شبه واقعية، يتابع تطور أحداثها ويتمنى نهاية سعيدة لها، ,أعتقد أن سر تميز ثلاثية روح هو مزيجها المميز من الصوفية والرومانسية والواقعية وصياغتها بصدق. 


الدافع وراء كتابتها هو تقديم عمل يمتع القارئ ويلقي الضوء على جوهر الفكر الصوفي بشكل يشعر معه القارئ بالألفة من خلال قصة معاصرة يظهر فيها علاقة الأبطال بالله على أساس الحب وخوض اختبار صعب للتقوى المتمثل في الصراع الأزلي بين النفس والروح دون مغالاة في إطار أدبي روائي يجذب القارئ، ليكمل رحلته الخاصة ويخوض تحدياته بفكر مختلف متحرر من القوالب المعتادة.

 

وتابعت بالنسبة لي مقاييس الرواية الناجحة هو لمس قلوب الناس، وإحداث تغيير إيجابي فيهم بعد قراءتها حتى لو كان التغيير هو رؤية للأمور من زاوية مختلفة أو التفكر وإعادة ترتيب الأوراق بشكل أكثر أريحية وقبول لصاحبه.

 

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الكاتبة رشا زيدان رشا زيدان اخبار الثقافة

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