اليوم، انطلاق ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى بأكاديمية الفنون

ينطلق مساء اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى بمشاركة طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

الملتقى غير تسابقي يقوم على إعادة تقديم العروض المسرحية الفائزة بالمركز الأول في أنشطة المعهدين وتبادل الخبرات بين الطلاب، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى فى الفترة من 7 وحتى 14 ديسمبر الجاري يوميا على مسرح علي فهمي.

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عروض ملتقى فنون مسرحية

وتضم عروض الملتقى من معهد فنون مسرحية بالإسكندرية كل من: "الناسك" اخراج اشرف على، و"لوبي" اخراج مصطفى عامر، و"رجال تحت المشنقة" اخراج محمد خالد.

فيما تضم عروض معهد فنون مسرحية بالقاهرة كل من: "الزائر" اخراج ابراهيم اشرف، و"حيث لايراني أحد" اخراج محمود صلاح، و"حتى يطير الدخان" إخراج كريم ادريانو.

ملتقى فنون مسرحية

الملتقى ترأسه الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، واتحاد طلاب أكاديمية الفنون برئاسة مؤثر رفعت، ويدير الملتقى محمد عصمت، ومروان جاسور المدير التنفيذي للملتقى.