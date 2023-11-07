مسرح الطليعة يستضيف 6 عروض لمعهد الفنون المسرحية، اعرف التفاصيل
يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، خلال شهر نوفمبر الجاري 6 عروض مسرحية لطلاب الدراسات العليا قسم الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.
مسرح الطليعة
وتقدم العروض على خشبة قاعتي زكي طليمات وصلاح عبد الصبور بالمسرح، وذلك في الفترة من 12 وحتى 30 نوفمبر الجاري.
مواعيد عروض المعهد العالي للفنون المسرحية
وتستضيف قاعة صلاح عبد الصبور ثلاثة عروض وهي: "اعترافات زوجية" للمخرج محمد الأباصيري، و"المستهتر الجميل" للمخرج إيمان رجائي، و"نصف وجه" للمخرج أيمن مرجان، وتقدم هذه العروض في تمام السابعة مساء.
أما قاعة زكي طليمات فمن المقرر أن تستضيف عروض: "الليلة الموعودة" للمخرج حسن داوود، و"الكأس الأخيرة" للمخرجة تغريد عبد الرحمن، وعرض "الشك" للمخرجة شريهان الشاذلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.