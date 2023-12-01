الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مواعيد عروض ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى بأكاديمية الفنون

ملتقى فنون مسرحية،
ملتقى فنون مسرحية، فيتو

تشارك في الدورة الأولى من ملتقى فنون مسرحية والذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 6 عروض مسرحية لمعهد الفنون المسرحية بفرعي القاهرة والإسكندرية.

جدول عروض ملتقى فنون مسرحية 

وتنطلق فعاليات الملتقى يوم 7 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم، وتأتي مواعيد العروض كالتالي: 

ملتقى فنون مسرحية 

وتنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى والتي تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويقام في الفترة من 7 وحتى 13 ديسمبر المقبل.

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ويختتم الملتقى يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساء، ويشهد توزيع شهادات المشاركة وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. 

الملتقى ترأسه الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، واتحاد طلاب أكاديمية الفنون برئاسة مؤثر رفعت، ويدير الملتقى محمد عصمت، ومروان جاسور المدير التنفيذي للملتقى. 

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