يحمل اسم نجيب محفوظ، تفاصيل ملتقى فنون مسرحية بدورته الأولى بمشاركة 6 عروض
تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى والتي تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويقام في الفترة من 7 وحتى 13 ديسمبر المقبل.
ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى
الملتقى يقام لأول مرة بشكل غير تسابقي، ويشارك فيه 6 عروض مسرحية لمعهد الفنون المسرحية بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم العروض على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.
وينطلق الملتقى بحفل الافتتاح الذي يقام يوم 7 ديسمبر المقبل، في تمام السابعة مساء على خشبة مسرح معهد الفنون المسرحية.
عروض ملتقى فنون مسرحية
وتضم عروض الملتقى من معهد فنون مسرحية بالإسكندرية كل من: "الناسك" اخراج اشرف على، و"لوبي" اخراج مصطفى عامر، و"رجال تحت المشنقة" اخراج محمد خالد.
فيما تضم عروض معهد فنون مسرحية بالقاهرة كل من: "الزائر" اخراج ابراهيم اشرف، و"حيث لايراني أحد" اخراج محمود صلاح، و"حتى يطير الدخان" إخراج كريم ادريانو.
حفل ختام ملتقى فنون مسرحية
ويختتم الملتقى يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساء، ويشهد توزيع شهادات المشاركة وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
ملتقى فنون مسرحية
الملتقى ترأسه الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، واتحاد طلاب أكاديمية الفنون برئاسة مؤثر رفعت، ويدير الملتقى محمد عصمت، ومروان جاسور المدير التنفيذي للملتقى.
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