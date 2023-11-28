الأرز بـ 32، والسكر يسجل 60 جنيهًا، التحركات السعرية في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق اليوم الثلاثاء، خاصة في سلعة السكر الذي تباينت أسعاره خلال الفترة الماضية مابين 27 جنيهًا سعره ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ويصل سعر السكر إلى 60 جنيهًا في عدد من المحال التجارية.

أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

«فيتو» تجولت في عدد من المناطق لرصد أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، وجاءت أسعار السلع الغذائية كالتالي:

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز الفاخر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

البداية مع أسعار الأرز في المحال التجارية، التي جاءت كالتالي:

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تبدأ أسعار الأرز الفاخر في المحال التجارية من 32 جنيهًا.

يبدأ سعر الأرز وزن 5 كيلو من 155 جنيهًا.

أسعار المكرونة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

أما أسعار المكرونة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، فجاءت كالتالي:

يبلغ سعر مكرونة وزن 400 جرام نحو 10 جنيهات.

يبلغ سعر كيلو مكرونة نحو 24 جنيهًا.

أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار السلع الغذائية الأخرى في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر صلصة طماطم عبوة وزن 300 جرام نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر زبادي عدد 8 قطع وزن الواحدة 100 جرام نحو 50 جنيهًا.

أسعار الصلصة في الأسواق، فيتو

أسعار السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن سعر السكر فتباينت أسعاره وفقًا للتجار الذين تحدثوا لـ فيتو خلال الجولة، إذ أكدوا عدم توافر سلعة السكر في الأسواق، وأن أسعار السكر تتراوح من 27 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار الجبن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر عبوة جبنة إسطنبولي نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة فيتا نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة شيدر نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة براميلي نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة بالزيتون نحو 33 جنيهًا

بلغ سعر جبنة بالشطة نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة مثلثات عدد 32 قطعة نحو 32 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة مثلثات عدد 16 قطعة نحو 21 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات والحبوب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

وفيما يخص أسعار البقوليات والحبوب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر عدس بجبة وزن 500 جرام نحو 42 جنيهًا.

بلغ سعر ذرة فشار وزن 500 جرام نحو 37 جنيهًا.

بلغ سعر برغل وزن 500 جرام نحو 39 جنيهًا.

بلغ سعر قمح مبشور وزن 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى

وجاءت أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، كالتالي:

بلغ سعر زيت ذرة عرض يشمل (عبوة زيت وزن 800 مل وزجاجة خل) نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر زيت ذرة عبوة وزن 750 مل نحو 64 جنيهًا.