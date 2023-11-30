السكر غير متوافر في المجمعات، وهذه أسعار السلع الغذائية بالمحال التجارية

تباينت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، ما بين سعرها في المجمعات الإستهلاكية والمحال التجارية، فضلًا عن اختلاف أسعار السلع المنتجة من قبل الشركات المنضمة لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي أعلنها رئيس الوزراء، وأسعار السلع للشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار البقوليات والحبوب في محال العطارة، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق

«فيتو» تجولت في الأسواق؛ حيث رصدت أسعار السلع الغذائية في المجمعات الإستهلاكية، سعر السلع الغذائية في المحال التجارية، أسعار البقوليات والحبوب في محلات العطارة، ونستعرض تفاصيل الجولة في السطور التالية:

Advertisements

أسعار البقوليات والحبوب في محال العطارة

البداية مع أسعار البقوليات والحبوب في محال العطارة، حيث جاءت كالتالي:

أسعار الأرز والمكرونة في محال العطارة

بلغ سعر كيلو الأرز ٣٢ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أرز بسمتي نحو ٤٨ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة بجميع أشكالها نحو ٢٢ جنيهًا.

أسعار الفول في محال العطارة

بلغ سعر كيلو الفول نحو ٣٨ جنيهًا.

بلغ سعر الفول مدشوش نحو ٣٥ جنيهًا الكيلو.

أسعار الترمس في محال العطارة

بلغ سعر كيلو ترمس نحو٤٤ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ترمس حلو نحو ٤٤ جنيهًا.

أسعار العدس في محال العطارة

بلغ سعر عدس أصفر نحو ٥٤ جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر عدس بجبة نحو ٤٨ جنيهًا للكيلو.

أسعار الحمص في محال العطارة

بلغ سعر كيلو حمص «للطبخ» نحو ٣٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو حمص ٨٠ جنيهًا.

أسعار الحبوب في محال العطارة

بلغ سعر كيلو ذرة فشار نحو ٤٦ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فريك نحو ٣٤ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو حلبة نحو ٤٨ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فاصوليا بيضاء نحو ٨٠ جنيهًا.

أسعار البقوليات والحبوب في محال العطارة، فيتو

عدم توافر سلعة السكر في المجمعات الاستهلاكية

أما أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، فرصدت فيتو عدم توافر سلعة السكر في المجمعات الاستهلاكية، حيث مدون على أحد الأرفف سعر السكر 27 جنيهًا، لكن السلع غير متوفرة، وبسؤال أحد الموظفين عن السبب في عدم توافر سلعة السكر، قال إن عليه سحب كبير وتنفد الكميات المطروحة سريعًا.

مواطنة لـ فيتو: السكر غير متوفر في المجمعات الاستهلاكية

لكن بسؤال إحدى المواطنين بشأن توافر سلعة السكر في المجمعات الاستهلاكية خلال الأيام الماضية، قال إن السكر غير متوفر «لا صبح ولا ليل في المجمعات الاستهلاكية» لكنه متوفر في المحال التجارية بسعر 50 جنيهًا.

المواطنون أمام المجمعات الإستهلاكية، فيتو

أحد المجمعات الإستهلاكية، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وعن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حيث قدمت بعد السلاسل الغذائية والمحال التجارية عروض تخفيضات على أسعار السلع الغذائية، فجاءت كالتالي:

50 جنيهًا سعر كيلو السكر في المحال التجارية

البداية مع سعر كيلو السكر في المحال التجارية خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار يبلغ نحو 50 جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية المنضمة للمبادرة لا تتوافر سلعة السكر على الأرفف المخصصة له حيث دون عليها سعره بـ 27 جنيهًا.

أسعار المكرونة في الأسواق

بلغ سعر مكرونة وزن ٤٠٠ جرام أنواع نحو ١٤.٩٥ جنيه.

بلغ سعر مكرونة وزن ٣٠٠ جرام أنواع نحو ٦.٥ جنيه.

بلغ سعر كيلو مكرونة مختلفة نحو ١٨.٥ جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق

بلغ سعر كيلو أرز بلدي نحو ٢١.٩٥ جنيه بدلًا من ٢٦.٥ جنيه.

بلغ سعر أرز مصري وزن كيلو نحو ٢٧.٩٥جنيه بدلًا من ٣٢.٩٥ جنيه.

بلغ سعر أرز عبوة وزن٩٠٠ جرام نحو ٢٤.٩٥ جنيه بدلًا من ٢٧.٥ جنيه.

أسعار الزيت في الأسواق

بلغ سعر زيت ذرة عبوة وزن ١.٦ لتر نحو ١١١.٩٥ جنيهًا بدلًا من ١٢٣.٩٥ جنيه.

بلغ سعر زيت عباد الشمس وزن ٥ لترات نحو ٣٢٩.٩٥ بدلًا من ٣٤٣.٩٥ جنيه.

بلغ سعر زيت خليط وزن ٦٥٠ مل نحو ٣٤ جنيهًا.

بلغ سعر زيت ذرة وزن ٢.٢ لتر نحو ١٧٤.٩٥ جنيه بدلًا من ١٨٦.٩٥ جنيه.

أسعار السمن في الأسواق

بلغ سعر سمنة طبيعي وزن٧٠٠ جم نحو ١١٩.٩٥ جنيه بدلًا من ١٢٧.٩٥ جنيه.

بلغ سعر سمن نباتي وزن ٧٠٠ جم نحو ٤٧.٥٠ جنيه بدلًا من ٤٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر زبدة وزن ٥٠٠ جرام نحو ٤٩ جنيهًا بدلًا من ٥١.٩٥ جنيه.

أسعار اللبن في الأسواق

سعر اللبن عبوة وزن ٤٥٠ مل نحو ١٠.٩٥ جنيه بدلًا من ١٢.٩٥ جنيه.

سعر لبن لتر كامل الدسم نحو ٢٨.٩٥ جنيه بدلًا من ٣١.٩٥ جنيه.

سعر لبن كامل الدسم نحو ٣٣.٧٥ جنيه بدلا من ٣٦.٢٥ جنيه.

أسعار الدقيق والصلصة في الأسواق

بلغ سعر كيلو دقيق لجميع الاستخدامات نحو ١٨.٩٥ جنيه بدلًا من ٢١.٢٥ جنيه.

بلغ سعر علبة صلصة وزن٣٨٠ جرامًا نحو ٢٤.٩٥ جنيه بدلًا من ٢٨.٩٥ جنيه.

أسعار الفراخ ومشتقاتها في الأسواق

بلغ سعر فراخ مجمدة نحو ١٣٩.٩٥ جنيه بدلًا من ١٦٢.٩٥ جنيه.

بلغ سعر فراخ ستربس وزن ٣٥٠ جرامًا نحو ٦٤.٩٥ جنيه بدلًا من ٧٤.٩٥ جنيه.

بلغ سعر صدور بانيه وزن ٩٠٠ جرام نحو ٧٩.٩٥ جنيه بدلًا من ٩١.٩٥ جنيه.

بلغ سعر دجاج مقلي عدد ١٢ قطعة نحو ١٤٩.٩٥جنيه بدلًا من ٢٠٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر كيلو ستربس نحو ١٧٩.٩٥جنيه بدلًا من ١٩٩.٩٥ جنيه.

أسعار اللانشون ومصنعات اللحوم في الأسواق

بلغ سعر كيلو لانشون نحو ١٢٣.٩٥ جنيه بدلًا من ١٢٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر لانشون بقري أو دجاج ٢٥٠ جرامًا نحو ٥١.٩٥ جنيه بدلًا من ٥٩.٩٥ جنيه

بلغ سعر فرانكفورت بقري وزن٩٠٠ جرام عدد ٢٥ قطعة نحو ١١٩.٩٥ جنيه بدلًا ١٤٤.٩٥ جنيه

بلغ سعر سجق عبوة وزن٧٠٠ جرام نحو ١١٩.٩٥ جنيه بدلًا من ١٣٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر كفتة بقري وزن ٩٠٠ جرام نحو ١١٤.٩٥جنيه بدلًا من ١٣٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر كيلو بيف برجر نحو ١٣٨.٩٥ جنيه بدلًا من ١٨٩.٩٥ جنيه.