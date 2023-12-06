أخبار مصر.. وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023، التموين: التعاقد على 75 ألف طن سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق، وحالة الطقس غدا

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

تعرف على عناوين لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

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وتضمنت المادة أنه "يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج ( 11 ) داخل اللجان الفرعية، حيث يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه ورقمه القومي بمعرفة أمين اللجنة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي بكشف الناخبين " نموذج رقم 11 " وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة أو ببصمة إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن عناوين لجان الوافدين بالمحافظات من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

موعد تصويت المصريين بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، أيام ( 10، 11، 12 ) ديسمبر الجاري، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط https://www.elections.eg

قاعدة بيانات الناخبين

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

تفاصيل مشاركة أوكرانيا في معرض السلاح إيديكس 2023 (فيديو وصور)

شاركت أوكرانيا ضمن الدول العارضة في معرض إيديكس 2023 بمصر، وذلك من خلال الرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وشهد معرض ايديكس إقبالًا كبيرًا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميًا بكافة أجنحة المعرض التى تضمنت معروضات فى 22 جناحًا دوليًا لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

وتنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتى شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذى يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

وجاء ذلك بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائرى المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين فى هذا المجال.

وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023

على هامش فعاليات اليوم الثالث لـمعرض إيديكس تفقد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة أجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة.

واستمع وزير الدفاع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتمًا الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات معرض إيديكس الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جيل بويدفيزى المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وعقب اللقاء أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

التموين: التعاقد على 75 ألف طن سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق

قال الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، إنه تم التعاقد علي كمية 75 ألف طن سكر خام برازيلي مستوردة تم تكريرها بشركة السكر والصناعات التكاملية، وتوفيرها للمستهلكين.

وأشار إلى أنه يتم تسليم التجار السكر بسعر البورصة السلعية، والذي يبلغ 24 ألف جنيه للطن على أن يتم بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 ألف جنيه للطن بما يعادل 27 جنيهًا للكيلو، كاشفًا عن عدم التعاقد علي كميات أخرى حتى بداية الموسم المحلي خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف أن السكر متوفر لدى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس في شركة الفيوم فقط، مضيفا أن ضخ السكر في السابق كان لصالح منظومة التعبئة فقط.

وأشار إلى أن بعض التجار تقدموا بطلب للحصول علي السكر من أجل فتح شريان جديد لتلبية احتياجات المواطنين خارج المنظومة التموينية وتمت الموافقة علي طلبهم مع الحصول علي التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح أنه يتم حاليًا زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يوميًا كحد أدنى بالمنافذ لصالح شركات الجملة (العامة والمصرية) و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم.

وأكد فتحي أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة مع إلغاء الإجازات لجميع العاملين، منوها الى استمرار عملية الشحن على مدار الساعة، لافتا إلى أن هناك سيارات تقوم بشحن السكر بحمولة 50 طن، وسيارات أخرى بحمولة 60 طنا، كما تم السماح بشحن سيارات نقل بكميات تتراوح من 10 الى 12 طنا، مؤكدا توافر مخزون السكر بكميات كبيرة لدى جميع الشركات.

ولفت رئيس شركة الفيوم للسكر، إلى أن الكميات المتاحة حاليًا بالمصنع تصل إلي 30 ألف طن تمثل فائض إنتاج المصنع من البنجر بالإضافة إلى تكرير السكر الخام المستورد عن الموسم الماضي، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تصل إلى 200 ألف طن حيث تم ضخ نحو 245 ألف طن سكر بالمنافذ حتي صباح اليوم.

ونوه رئيس شركة الفيوم للسكر، إلى أنه سيتم متابعة اسعار السكر في البورصات العالمية وفي حال تراجع أسعارها سيتم التعاقد على كميات كبيرة وتكريرها بالمصنع وتوفيرها للمواطنين، منوهًا إلي إرتفاع الأسعار العالمية عن نظيرتها المحلية ما يمثل صعوبة في الاستيراد بالسعر المرتفع.

وأوضح فتحي أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل الي الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا للطن بما يعادل 22 ألف جنيه.

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غدا الخميس.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

التموين: الاتفاق مع 4 شركات على إمداد الوزارة بـ 8 آلاف طن سكر يوميًا

أسعار السكر، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%.

ويأتي ذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

زيادة توريد السكر

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، إنه تم الاتفاق مع شركات انتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات

وأوضح أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.

وأوضح كمال خلال جولة داخل مصنع شركة الفيوم لإنتاج للسكر، لمتابعة عمليات الضخ لصالح المنافذ بحضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات إنتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلي منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

الاكتفاء الذاتي من السكر

وأوضح كمال، أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنويًا، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنويًا، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن.

وأشار كمال، إلى أن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلى 800 دولارا، وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك والذي يصل إلى 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

الوطنية للانتخابات: 11 ألف لجنة اقتراع يشرف عليها 15 ألف قاض في الانتخابات الرئاسية بالداخل.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

عدد اللجان الانتخابية

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد بنداري للإعلان عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

القضاة المشرفون على الانتخابات

وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

تصويت كبار السن

وأكد أنه تم وضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبدهم أي مشقة أو عناء، كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

المتابعون للانتخابات الرئاسية

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيا منها لأعمال المتابعة.

وأوضح أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

وقال: إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الصمت الانتخابي في الدعاية الانتخابية

وأكد أن مرحلة "الصمت الدعائي" ستبدأ قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية والذي سبق إعلانه يوم 25 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره.

ولفت إلى أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

وقال: إن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك اللجان ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الطاقة الإنتاجية لشركة الفيوم للسكر تصل إلى 1200 و1500 طن يوميًا، وتم زيادتها إلى 2000 طن يومي مع إلغاء الإجازات وعمل ورديات على مدار الـ 24 ساعة.