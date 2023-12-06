التموين: التعاقد على 75 ألف سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق

قال الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، إنه تم التعاقد علي كمية 75 ألف سكر خام برازيلي مستوردة تم تكريرها بشركة السكر والصناعات التكاملية، وتوفيرها للمستهلكين.

وأشار إلى أنه يتم تسليم التجار السكر بسعر البورصة السلعية، والذي يبلغ 24 ألف جنيه للطن على أن يتم بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 ألف جنيه للطن بما يعادل 27 جنيهًا للكيلو، كاشفًا عن عدم التعاقد علي كميات أخرى حتى بداية الموسم المحلي خلال شهر فبراير المقبل.

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وأضاف أن السكر متوفر لدى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس في شركة الفيوم فقط، مضيفا أن ضخ السكر في السابق كان لصالح منظومة التعبئة فقط.

وأشار إلى أن بعض التجار تقدموا بطلب للحصول علي السكر من أجل فتح شريان جديد لتلبية احتياجات المواطنين خارج المنظومة التموينية وتمت الموافقة علي طلبهم مع الحصول علي التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح أنه يتم حاليًا زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يوميًا كحد أدنى بالمنافذ لصالح شركات الجملة (العامة والمصرية) و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم.

وأكد فتحي أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة مع إلغاء الإجازات لجميع العاملين، منوها الى استمرار عملية الشحن على مدار الساعة، لافتا إلى أن هناك سيارات تقوم بشحن السكر بحمولة 50 طن، وسيارات أخرى بحمولة 60 طنا، كما تم السماح بشحن سيارات نقل بكميات تتراوح من 10 الى 12 طنا، مؤكدا توافر مخزون السكر بكميات كبيرة لدى جميع الشركات.

ولفت رئيس شركة الفيوم للسكر، إلي أن الكميات المتاحة حاليًا بالمصنع تصل إلي 30 ألف طن تمثل فائض إنتاج المصنع من البنجر بالإضافة إلى تكرير السكر الخام المستورد عن الموسم الماضي، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تصل إلى 200 ألف طن حيث تم ضخ نحو 245 ألف طن سكر بالمنافذ حتي صباح اليوم.

ونوه رئيس شركة الفيوم للسكر، إلى أنه سيتم متابعة اسعار السكر في البورصات العالمية وفي حال تراجع أسعارها سيتم التعاقد على كميات كبيرة وتكريرها بالمصنع وتوفيرها للمواطنين، منوهًا إلي إرتفاع الأسعار العالمية عن نظيرتها المحلية ما يمثل صعوبة في الاستيراد بالسعر المرتفع.

وأوضح فتحي أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل الي الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا للطن بما يعادل 22 ألف جنيه.

وحول الاستعداد لموسم البنجر الجديد والذي يبدأ في فبراير 2024، قال "فتحي" إن شركة الفيوم تعاقدت حتي الآن على 75 ألف فدان ومستهدف زيادتها إلى 85 ألف فدان، متوقعًا توريد نحو مليون و60 ألف طن بنجر خلال الموسم القادم والذي يبدأ في شهر فبراير، وذلك لإنتاج 210 ألف طن سكر بزيادة قدرها 10٪ عن العام الماضي.

زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ

من ناحية أخرى، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

حملات رقابية على توزيع السكر

كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.

وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.