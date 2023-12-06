الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل مشاركة أوكرانيا في معرض السلاح إيديكس 2023 (فيديو وصور)

معرض ايديكس 2023،
معرض ايديكس 2023، فيتو

شاركت أوكرانيا ضمن الدول العارضة في معرض إيديكس 2023  بمصر، وذلك من خلال الرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية. 

وتأسست الرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية NAUDI في عام 2020، وهي عبارة عن اتحاد يجمع الشركات المصنعة الإستراتيجية الأوكرانية الرائدة للمعدات العسكرية القتالية ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة والذخيرة.

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وتعرض الرابطة الاوكرانية منتجات ناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والمركبات الجوية بدون طيار، والرادارات، ومجمعات الحرب الإلكترونية، والذخائر المتسكعة، وأنظمة المراقبة والاستطلاع، والمدفعية، والذخيرة، وغيرها الكثير.

 

وشهد معرض ايديكس إقبالًا كبيرًا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى. 

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميًا بكافة أجنحة المعرض التى تضمنت معروضات فى 22 جناحًا دوليًا لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.
 
وتنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتى شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذى يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.


 وجاء ذلك بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائرى المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين فى هذا المجال.

 

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معرض إيديكس 2023 الاسلحة والذخيرة المنتجات العسكرية

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